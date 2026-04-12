Futbol | Tercera Federació
El CE Manresa guanya el Cerdanyola 2-0 i és nou líder en solitari
Dos gols de Momoh a l’últim sospir donen els tres punts als bagencs
Els de Sergi Trullàs aprofiten la derrota del Badalona al camp de la Grama per recuperar la primera posició
El CE Manresa ha guanyat el Cerdanyola FC per 2 a 0 i és nou líder en solitari del grup cinquè de Tercera Federació. Els dos gols de Momoh en els darrers deu minuts i la derrota del Badalona al camp de la Grama han donat tres punts de marge als bagencs al capdavant de la classificació.
No obstant l’objectiu claríssim de no deixar escapar l’oportunitat de sumar els tres punts davant un conjunt en places de descens, l'equip dirigit per Sergi Trullàs ha tingut problemes d’entrada per superar la forta pressió visitant. Això l’ha portat a no tenir el control de la pilota ni plantar-se a camp contrari per provocar les primeres arribades, un aspecte amb què el Manresa acostuma a sentir-se còmode.
No ha estat fins passat el primer quart d’hora que els bagencs han tingut la primera gran ocasió en un xut de Momoh a boca de canó que Aljama s’ha tret de sobre com ha pogut. A partir d’aleshores, el Cerdanyola ha fet un pas enrere i només ha superat la divisòria quan ha buscat alguna transició a l’esquena de la defensa blanc-i-vermella. No hi ha ajudat el plantejament de cinc defensors i quatre migcampistes amb què ha sortit el tècnic visitant Alberto Aybar, que ha deixat els seus en una primera línia molt baixa, amb massa metres per recórrer i massa pocs socis per davant de la pilota amb qui associar-se. Li ha permès no patir en excés en defensa, això sí, perquè ha estat capaç de no concedir gairebé cap més ocasió clara al Manresa fins al final de la primera part.
La segona part ha començat amb la notícia de la derrota momentània del Badalona al camp de la Fundació Grama. Ha semblat que això esperonava els manresans a no deixar escapar l’ocasió de tornar a posar-se líders amb tres punts de marge abans de rebre els badalonins en el pròxim partit al Congost. I el Manresa ho ha tornat a provar amb intensitat, però la poca precisió en l’última passada i la dificultat per superar el bloc compacte del Cerdanyola li ha impedit obrir la llauna fins als darrers minuts.
I això que ha disposat de prou ocasions per fer-ho molt abans. N’ha tingut, pel cap baix, mitja dotzena, i ben repartides a peus de molts jugadors diferents. Almenys Moha Ezzarfani, Momoh, Nico Olmedo, Badr, Aleix Díaz i Bamta, que ha entrat passada l’hora de joc per substituir Carlos Portero, han xutat una vegada cadascun i s’han topat amb un Aljama gegant que només ha cedit davant una rematada de cap inapel·lable (minut 84) i un xut per baix col·locat al pal llunyà (minut 88), tots dos de Momoh, que han donat tres punts de marge al CE Manresa al capdavant de la classificació.
