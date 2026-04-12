Hoquei gel | Copa del Rei
El CG Puigcerdà lluita fins al final, però perd la final de la Copa del Rei contra el Jaca (2-1)
Els cerdans, que actuaven de visitants a la pista de gel aragonesa, arrisquen sense porter en l'últim minut perdent per 1-0, però reben el gol decisiu
Regió7
El CG Puigcerdà no ha pogut finalitzar la temporada amb bon gust de boca i ha perdut de manera molt ajustada, per 2-1, la final de la Copa del Rei que jugava de visitant a la pista de gel del seu rival en el partit, el CH Jaca. Els ceretans havien superat la desil·lusió de no haver aprofitat a la lliga el seu lideratge en la fase regular, després de caure en semifinals contra el Txuri Urdin, però no han pogut certificar-ho en la final contra el conjunt que, finalment, va guanyar el torneig de la regularitat i que, per tant, completa el doblet.
Els ceretans s'havien revenjat dels bascos en les semifinals del dissabte, remuntant un 2-0 en contra a l'inici del segon terç i guanyant per 2-5, amb una exhibició de Pol Costa, autor de quatre gols. El Jaca, per la seva banda, havia patit molt menys desgast en apallissar el Majadahonda per 9-0.
La final ha estat molt tancada, sense gols en un primer període en què el Puigcerdà ha gaudit de dos power plays. Ha estat a l'inici del segon període que Gastón González ha obert el marcador. Tots dos equips han tingut aproximacions i dues superioritats a favor, però ha estat en el darrer minut que, sense porter del Puigcerdà, Pablo Fernández ha sentenciat. El gol de Jaime de Bonilla, a 21 segons per al final, només ha servit per donar una estona més de vida al seu equip.
CH JACA: Jarvinen, Adrián Betrán, Juan Fernández, Encinar, Carbonell, Vizcarra, Chain, Capillas, Andrés Torralba, Adrián Torralba, Guillermo Betrán, Serrano, Escartín, Lacasa, Tello, Pablo Fernández, Lacasta, González i Casaus
CG PUIGCERDÀ: Barbo, Paul, Gómez, Granell, Martínez, Kluuskeri, Gröndahl, De Bonilla, Marsal, Duran, Jociles, Monés, Collado, Costa, Bombardó i Zemchenko
ÀRBITRES: Roshchyn i Martin
GOLS: 1-0 González min 22, 2-0 Pablo Fernández min 60, 2-1 De Bonilla min 60
