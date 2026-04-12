El Gimnàstic goleja el Turó i manté viva l’esperança del play-off (3-0)
Golejades de l'Igualada i el Martorell, empat del Cardona i derrota a domicili de la Pirinaica
El Gimnàstic de Manresa va superar amb contundència el tercer classificat, el Turó de la Peira (3-0), i es permet somiar amb la possibilitat d’accedir al play-off, tot i que ho té molt complicat. Els manresans són setens, a vuit punts, precisament, de l’equip barceloní. Es van avançar amb un gol en pròpia, i Arthur Fink, a la primera meitat, feia el segon. Ja a les acaballes, Derron Klemme aconseguia sentenciar l’enfrontament i donar els tres punts als locals.
L’Igualada no va tenir pietat del cuer, el Parc, i va golejar (2-7) per mantenir la segona posició i ampliar la distància amb el tercer. Elhadji Baldeh va fer un hat-trick, Franc Samaniego en va fer dos i els altres golejadors van ser Sergio Sandoval i Raúl Martínez.
Derrota de la Pirinaica al camp de la Unificación Llefià, de Badalona (3-2). Els manresans van empatar el gol inicial dels locals amb una diana de Joan Altimira, però els badalonins van marcar dos cops més. El gol de Max Morell va fer somiar als manresans, que es mantenen cinquens, però no van poder aconseguir cap punt.
El Cardona va sumar un punt in extremis després de remuntar els gols inicials de l’APA Poble Sec (3-3). Xavier Ratera, de penal, i Arnau Querol, havien l’1 a 2 i el 2 a 3, respectivament, i Rafel Pérez va culminar l’empat al temps de descompte. Ara, els cardonins es mantenen dotzens, a un punt de marge del descens, que el marca el Joanenc. Els santjoanencs van guanyar el Sants i s'apropen a la permanència.
Al grup 3, el Martorell amplia la distància respecte al segon classificat després de golejar el Santboià i veure com el Sant Cugat queia a Tortosa (3-2). Els martorellencs tenen ara sis punts de marge respecte als vallesans.
