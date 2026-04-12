Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
RosalíaAndrea GusartFira ArtésÀngel SimónPaula CunedaBaxi Manresa
instagramlinkedin

El Gimnàstic juvenil posa un peu a la permanència (3-1)

Els manresans superen el San Francisco mallorquí i tenen quatre punts sobre el descens, amb un partit menys, quan en queden nou per disputar

L'onze dels manresans davant el San Francisco

L'onze dels manresans davant el San Francisco / Arxiu Particular

Lluc Grandia

Manresa

El Gimnàstic juvenil té la possibilitat de certificar la permanència més a prop després de vèncer el San Francisco mallorquí (3-1) en un duel molt seriós del conjunt bagenc, que va aconseguir dominar l'enfrontament. Ara, els manresans són quatre punts per sobre del descens, a l'onzena posició, quan queden només tres jornades per disputar. A més, encara tenen un compromís complicat, aquesta setmana, davant el Barça, en un partit ajornat.

Els locals van sortir dominadors davant un equip que no es jugava res, però que tampoc va regalar el triomf. Després d'algunes arribades de perill, el Nàstic es va avançar als 17 minuts de joc, quan una centrada rasa de Cristian Domínguez va travessar l'àrea i va trobar Pau Galobardes, que la va empènyer al fons de la xarxa. Pocs minuts després, ja amb una forta pluja, Joel Alsina enviava una pilota al travesser a la sortida d'un córner. I Nico Betancourt també gaudia d'una ocasió que sortia per ben poc. A pocs minuts del descans, de nou Betancourt rebia una pilota al límit de l'àrea i, aquest cop, engaltava un xut amb efecte que es colava al fons de la xarxa pel pal llarg.

La segona meitat va ser una repetició de la mateixa intensitat i ganes del conjunt local. Als pocs minuts de la represa, un defensa mallorquí va haver de treure un xut de Domínguez de la línia de gol. David Martínez també veia com el porter visitant es lluïa per aturar un xut seu a centrada de Betancourt. I passada l'hora de joc, en un llançament de córner, Guiu Monsó rematava amb autoritat i feia el tercer. Això no va aturar als bagencs, que van poder fer més àmplia la golejada, però no van aconseguir materialitzar les ocasions restants. Al 92, en la que va ser l'última jugada de l'enfrontament, Miguel Ángel Ferrari feia el gol de l'honor pels balears rematant una pilota morta a l'àrea local.

GIMNÀSTIC DE MANRESA: Lagunas, Alsina, Monsó, Urcan (Arnau 83’), Ibars, Galobardes, Rico (Ceprián 75’), Martínez (El Haimir 83’), Betancourt (Hablili 81’), Domínguez (Deluchi 75’) i Olmedo.

CD SAN FRANCISCO: Mercadal, Verd, Tejada, D’Vaz, Van der Meer, Guzmán (Aguilera 71’), Fernandez (Avilés 46’), Horrach (Burgaya 71’), Quirós, León (Ferrari 65’) i Molina (Biarnes 80’).

ÀRBITRE: Paulí Teruel, auxiliat per Aleix González i Hector Alba.

GOLS: 1-0 Galobardes min 17, 2-0 Betancourt min 37, 3-0 Monsó min 65’), 3-1 Ferrari min 90.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents