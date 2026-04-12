El Joanenc guanya a l'afegit i té la permanència a tocar (2-1)
Un gol d'Omar Hortal en els últims compassos del partit fa que els santjoanencs es quedin a un punt de la salvació després d'un partit intens
El Joanenc no va deixar de creure en la victòria i va aconseguir la recompensa en els instants finals de partit per emportar-se els tres punts davant d'un rival directe, la UE Sants de Barcelona. Amb aquest marcador, els santjoanencs, que porten tres partits consecutius aconseguint la victòria, es mantenen a la tretzena plaça, la que marca el tall del descens, però ja tenen els mateixos punts que el Cardona, que encara ha de jugar el seu partit, i que és qui marca la permanència.
La primera meitat va ser de domini local, malgrat que el Sants, equip que està en descens tot i el bon joc que desplega, era propositiu i feia córrer la pilota. Els bagencs pressionaven amunt i tenien bones ocasions mentre ofegaven la sortida de la pilota local. Abans de la mitja hora de joc, una recuperació dels locals en la zona de creació santsenca l'aprofitava Biel Castilla per batre Iker Bayo i obrir el marcador. A partir d'aquell moment, els santjoanencs encara van gaudir d'un parell d'ocasions de perill més que no aconseguien materialitzar.
A la segona meitat, en canvi, els visitants van sortir amb més intensitat davant un equip desgastat per l'esforç del primer temps i que va tenir més dificultats per seguir el ritme del partit. Els santjoanencs es defensaven bé, però, a vint minuts del final, el Sants empatava mitjançant Ivan Miñano. Quan semblava que el partit acabaria en taules, el Joanenc no es va rendir i va seguir lluitant per aconseguir els tres punts. A les acaballes del partit, un llançament llarg de Dani Baquero el recollia Aleix Oliveras, que l'enviava a Dani Cayuela i aquest, després de desfer-se de dos jugadors, la servia a Omar Hortal, que no fallava i convertia el Municipal de Sant Joan en una festa i donava tres punts que confirmen la bona dinàmica i els deixa a prop de la permanència.
FC JOANENC: Baquero, López (Olmedo 52’), Iniesta, Herms (Hortal 52’), Castilla (Serra 60’), Djitte (Oliveras 84’), Payeras, Serran (Bestard 52’), Cayuela, Vicente (Johan 68’) i Fuentes (Molero 78’).
UE SANTS: Bayo, Cura, Prat (Miñano 60’ (Jiménez 84’)), Ralo (Merino 60’), Bernabeu, Fernandez (Sebastià 46’), Fabregat, Picón (Blasco 60’), Bravo, Climent (Albiol 30’ (Viñas 78’)) i Lucero.
ÀRBITRE: Monim Kahouach, auxiliat per Juan Gómez i Anthony Fernandez.
GOLS: 1-0 Castilla min 24, 1-1 Miñano min 72, 2-1 Hortal min 89.
- Evacuat en helicòpter un ciclista en estat greu després de xocar amb un quad a Lluçà
- Ni Sofia ni Júlia: tres noms de nena singulars que destaquen a Catalunya segons l’Idescat
- Andrea Gusart, «La Pericona»: «Encara em queden amics, però ara ja estan tots fotuts»
- Un nou restaurant, Delit, se suma a l'oferta gastronòmica de Manresa
- Dolor i esperança s’uneixen en record de la manresana Jordina Martínez
- Un túnel de Mallorca, el precedent que fa descartar un rescat de l’autopista C-16
- Dos escaladors ferits crítics a Montserrat en caure’ls pedres al damunt
- L'Ajuntament de Manresa anuncia que el nou pavelló del Congost anirà en una parcel·la veïna a l'actual equipament