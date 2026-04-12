Enduro
Josep Garcia, de Súria, queda fora del podi del segon dia, però conserva el lideratge en el Mundial d'EnduroGP
La quarta posició del bagenc, amb un esquinç de turmell, no és aprofitada pels seus màxims rivals, amb un triomf del britànic Freeman que comprimeix la classificació
La segona jornada de la cita inicial del Campionat del Món d'EnduroGP, que s'ha disputat a la localitat sicilana de Custonaci, ha viscut resultats totalment diferents als de dissabte. El britànic Brad Freeman (Beta), que en la jornada inicial havia estat tretzè, ha resultat el fins a cert punt sorprenent guanyador. No per la seva capacitat, sinó per la inactivitat del darrer any, com la del seu compatriota Steve Holcombe (Sherco), segon el dia anterior.
La jornada ha estat complicada per al surienc Josep Garcia (KTM), que només ha pogut ser quart, per darrere del guanyador, del seu company d'escuderia Andrea Verona i d'un altre britànic de Beta, Nathan Watson. L'esquinç de turmell que patia, sens dubte, li ha passat factura.
De tota manera, Garcia segueix primer de la classificació, amb la victòria de dissabte, amb un total de 33 punts, un més que Verona i sis més que Holcombe, que aquest diumenge només ha pogut ser sisè.
Cadascuna de les especials ha estat molt ajustada i Holcombe i Freeman han liderat les primeres, per davant de l'italià Morgan Lesiardo (Triumph). Les màximes diferències les ha marcat un test d'enduro de vuit minuts, en què Watson ha acabat primer. Aquest també ha marcat el millor temps al cross-test.
L'error del dia l'ha comès Holcombe a la tercera volta, en què un espectador, a més, li ha obstaculitzat la visió d'un tram. Això ha obert la porta a Freeman, que s'ha posat a davant i, a més, s'ha vist beneficiat per la cancel·lació d'un tram per culpa del vent. Garcia, per la seva banda, sense estar en el seu millor moment, ha acabat quart, però almenys ha salvat la victòria en Enduro1 per davant d'Antoine Magain (Sherco). La segona cita del Campionat del Món serà a casa. Serà el primer cap de setmana de maig, a Oliana.
