Hoquei patins/OK Lliga masculina

L'Igualada Rigat lliga a la pista del Noia la classificació per a la propera Champions (2-3)

El triomf assegura que els arlequinats acabaran entre els quatre primers la fase regular, quan encara falten dues jornades

Marc Carol, autor de dos dels tres gols de l'Igualada Rigat a Sant Sadurní / Arxiu/Oscar Bayona

Jordi Agut

Manresa

Un triomf agònic a la pista del Noia Freixenet, tot i que també li valia l’empat, va provocar ahir a última hora de la nit que l’Igualada hagi certificat la seva classificació matemàtica per a la Lliga de Campions de la temporada vinent, una competició en què enguany no ha pogut passar de la primera fase i de la qual s’acomiadarà dijous a Porto.

Els arlequinats no han aprofitat a la primera part una superioritat per blava a David Gelmà i han vist com Xavi Costa avançava els seus en l’únic gol dels 25 minuts inicials.

Ha estat a la represa quan els anoiencs hi han posat més intensitat física i Llanes ha assistit perquè Carol anotés pel pal curt. Cinc minuts més tard, els mateixos protagonistes i el mateix final, amb Carol aprofitant el rebot del porter Zapater.

Però el Noia no s’ha rendit i Aragonès ha anotat de falta directa després de la desena infracció arlequinada. De tota manera, l’empat ha durat poc, perquè Matías Pascual ha desviat un xut llunyà i ha anotat el 2-3 final. Els darrers instants han estat agònics. Aragonès ha salvat a porta buida un gol fet de Carol i, en l’últim segon, Nájera ha errat un empat que es cantava.

NOIA FREIXENET: Zapater, Esteller, Nájera, Salvador, Gelmà -equip inicial- Curtiellas, Xavi Costa, Aragonès, Andreu

IGUALADA RIGAT: Arnau Martínez, Llanes, Pascual, Carol, Cañadillas -equip inicial- Marc González, Ruano, Roma, Bars

ÀRBITRES: Fernández i Villar

GOLS: 1-0 Xavi Costa min 5, 1-1 Carol min 31, 1-2 Carol min 36, 2-2 Aragonès (falta directa) min 45

