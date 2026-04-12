Bàsquet / Lliga Femenina 2

El Manresa CBF remunta a Tarragona i ja suma més victòries que derrotes (53-67)

És el tretzè triomf per a les bagenques en un curs de debut excel·lent

Mariona Teixidó va oferir una exhibció, anotant 22 punts / Arxiu/Jordi Biel

Pol Vilà

Manresa

Nova demostració de solvència i maduresa. El Manresa CBF es va imposar a la pista del cuer TGN Bàsquet (53-67) després de firmar una brillant recuperació a la represa que el situa en cinquena posició al grup B de la Lliga Femenina Endesa. És el tretzè triomf per a les bagenques, el tercer consecutiu, que els serveix per sumar més victòries que derrotes en el balanç classificatori per primera vegada en el curs.

Els primers compassos de la confrontació van estar marcats per la distensió pròpia d’un duel en què els dos equips no tenen res en joc. D’una banda, un conjunt manresà consolidat a la part mitjana-alta que ha firmat un curs de debut excel·lent. De l’altra, un rival que ja fa jornades va certificar el descens de categoria.

Tanmateix, les tarragonines es presentaven com un adversari difícil de batre després d’apallissar a domicili el Boet Marató en l’últim partit. A més, les bagenques van caure al Congost contra elles en el duel que tancava l’any 2025.

Així doncs, el TGN estava disposat a mantenir la dinàmica positiva. En una primera meitat força igualada, les locals van saber imposar el seu ritme davant un Manresa CBF que no estava connectat al partit. En el segon període, ambdues formacions van anotar només nou punts.

El pas pels vestidors no va alterar la dinàmica. Les amfitriones van assolir una diferència de set punts (32-25, min. 24) que va suposar un punt d’inflexió. Dos triples consecutius d’Eva Almasque van desencallar l’atac manresà.

Aleshores, el quadre entrenat per Marc Rovirosa va elevar el llistó físic, sotmetent unes tarragonines que van aconseguir aguantar fins als últims dos minuts.

Fitxa tècnica

CB ARTÉS: Roqueta 7, Sakai 7, Guitart 16, Pujolreu 13, E.Mas 2 -cinc inicial- Oliinychenko, F.Mas 20, Cuñé, Soler, Portella 5, Ferrer, Orrit

AE MINGUELLA-PURE CUISINE: López 19, Rodríguez 3, Pérez 4, Carracedo 5, Ors 2 -cinc inicial- Balada 3, Manzano 2, Lorente 9, Rourera 9, Fernández 9, Barros 2

ÀRBITRE: Andrés i Salas

PARCIALS: 17-15, 40-30, 52-48, 60-60 (final de partit), 70-67 (pròrroga)

Tracking Pixel Contents