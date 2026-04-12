Bàsquet/Tercera FEB grup C-B
Un Navàs en plena forma atropella el Cuarte de Huerva (101-64)
El conjunt bagenc deixa resolt el partit en el primer quart gràcies a la recuperació d’efectius que seran clau de cara les fases eliminatòries
El CB Navàs Viscola va atropellar el CB Cuarte de Huerva (101-64) en la tornada a la competició després del parèntesi de Setmana Santa. Els bagencs van deixar resolt el matx en el primer quart, exhibint un estat de forma espectacular gràcies a la recuperació de diversos efectius que seran claus de cara l’última jornada i les fases eliminatòries.
La faceta en què la formació dirigida per Isidre Suau va marcar més la diferència va ser el control del ritme i la cura per la pilota. Només vuit pèrdues en tot el partit per les 18 dels aragonesos. Un aspecte que van saber aprofitar a la perfecció per castigar els seus adversaris i desplegar el seu millor nivell ofensiu.
Però les imprecisions del Cuarte de Huerva no es van produir per si soles, ja que hi ha haver un treball defensiu al darrera molt important. En percentatges de tir, els aragonesos van ser més efectius des de la curta distància, ja que tan sols van transformar quatre triples. Els navassencs, en canvi, van anotar onze llançaments des de la llarga distància.
El Navàs intentarà segellar el segon lloc a la fase regular visitant la pista del DM Group Mollet en l’ultima jornada, una entitat que lluita per classificar-se entre els quatre primers.
Fitxa tècnica
CB NAVÀS VISCOLA: Keita 16, Monés 12, Zhuravlov 16, Juncadella 8, Montagut 14 -cinc inicial- Fall 7, Albà 5, Bataller 7, Saló 4, Arranz 2, Planell 7, Cascales 3
CB CUARTE DE HUERVA: Young 10, Menendez 12, Fernández 7, Díaz 10, Cledjo 15 -cinc inicial- Pacífico, López 3, Portalez 6, Cajal 1
ÀRBITRES: Cervero i Poti
PARCIALS: 33-15, 53-29, 77-46, 101-64
