Futbol
Quatre finals per assolir el títol i l’ascens directe
El CE Manresa visitarà la setmana que ve la Montañesa abans de rebre el Badalona al Congost
Les dues últimes jornades seran amb el Cornellà a fora i el San Cristóbal a casa
Dos empats seguits —Hospitalet i Vic— van provocar que el CE Manresa perdés la condició de líder del grup cinquè de Tercera Federació, i una victòria —la setmana passada a Peralada— tant vital com esbojarrada per la manera com es va donar va permetre que els blanc-i-vermells no perdessin el tren de la lliga. Guanyaven per 1 a 2 abans del 80’ i empataven a 3 al 85’; sort que un gol de Bamta al 98’ els va donar els tres punts i els va permetre mantenir-se ben a prop del CF Badalona, amb qui el Manresa manté una pugna apassionant al capdavant de la classificació des de fa diverses setmanes.
Aquest migdia, els dos gols de David Momoh al 84’ i al 88’, sumats a la derrota del Badalona, han retornat la primera posició a un Manresa il·lusionat a més no poder que va acabar el partit absolutament entregat als càntics de la grada d’animació. Ja fa jornades que els animen a casa i els acompanyen als partits de fora. Els jugadors van assegurar en la celebració que «sí, i tant que aconseguirem l’ascens». Com a mínim, el triomf d’ahir amb el Cerdanyola va servir per garantir-los matemàticament una plaça per a les eliminatòries de promoció de categoria. Passi el que passi a partir d’aquí, es proclamin campions o no, això ja no els ho traurà ningú.
Per guanyar la lliga, però, el conjunt dirigit per Sergi Trullàs afronta ara les últimes quatre jornades. La primera final es disputarà la setmana que ve al camp de la Montañesa, el novè classificat. Es tracta, segurament, d’un dels desplaçaments més complicats del curs. O almenys això suggereixen les xifres. Els de Nou Barris només han perdut tres partits a casa i han sumat set victòries i cinc empats. Això es tradueix en 26 punts de 45 possibles. Per fer la comparació amb els equips més destacats, el Manresa n’ha obtingut 29 al Congost i el Badalona 31 al Municipal de la ciutat barcelonesa. Només el Cornellà, l’Hospitalet i el Vilanova i la Geltrú, els altres equips que conformen el play-off, n’han sumat més.
Al Manresa, però, l’avalen les dades lluny del Bages. És, de llarg, el millor visitant del grup —només dues derrotes per nou victòries i quatre empats— i buscarà fer valdre aquesta condició per mantenir els tres punts de marge amb el Badalona abans que aquest visiti el Congost en el partit que està cridat a resoldre el pols per emportar-se el campionat.
Sigui quin sigui el resultat de la visita badalonina, els bagencs afrontaran just després un altre repte de dimensions majúscules amb el desplaçament al camp del Cornellà, el tercer equip en discòrdia en la lluita pel títol. El Manresa tancarà la fase regular —i qui sap si també la temporada— rebent el tretzè classificat, el San Cristóbal, al Congost.
