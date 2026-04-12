El San Mauro arranca un empat al líder Martinenc (1-1)
Els anoiencs aconsegueixen sumar un punt important que els posa a tocar del play-off, tot i estar a dos punts de la zona de descens
El San Mauro va aconseguir un meritori empat a casa contra el Martinenc barceloní, equip que és líder de la competició (1-1) i que venia de tres victòries seguides. Amb aquest marcador, els anoiencs, que acumulen sis partits seguits sense perdre, són setens, a una posició i un punt del play-off d’ascens, però a només dos punts de la permanència en una lliga que, a cinc jornades pel final, es manté molt igualada.
L'inici va ser disputat, tot i que els anoiencs van entrar bé en el partit i tenien la possessió de la pilota i bones ocasions. En canvi, els barcelonins apostaven per un joc directe i una bona defensa. Al minut 10, Marc Gulias tenia un u contra u davant del porter que aturava Lázaro. Pau Yáñez també tenia una bona ocasió que sortia fora. A les acaballes de la primera meitat, en un servei de banda, un jugador visitant pentinava la pilota i Favio Julián Osorio rematava al segon pal per avançar l'equip del Guinardó.
Els de Santa Margarida no es van rendir i, només començar la segona part, un llançament de córner servia perquè Lluc Maymó rematés amb el cap i fes el gol de l'empat. A partir d'aquest moment, els locals van gaudir d'ocasions de Gulias i també d'Alex Cañero per anotar, però no van aconseguir materialitzar en una segona part molt intensa i igualada. En els instants finals, els barcelonins van poder anotar amb dues ocasions clares que no van entrar de ben poc i el resultat va acabar amb empat a un.
UD SAN MAURO: Martínez, Masegosa, García, Enríquez, Aribau, Yáñez, Merinas (Romeu 75’), Maymó, Cañero (Moreno 89’), Gulias i Marquillas.
FC MARTINENC: Lázaro, Saro, Sosa, Fabián, Osorio (Megía 84’), Tejada, González (Ribera 84’), Alarcón (Suárez 67’), Espígol, Navarro i Blasco (Sánchez 58’).
ÀRBITRE: Daniel Iniesta, auxiliat per Aleix Solé i Miguel Daniel Magherusan.
GOLS: 0-1 Osorio min 33, 1-1 Maymó min 48.
- Evacuat en helicòpter un ciclista en estat greu després de xocar amb un quad a Lluçà
- Ni Sofia ni Júlia: tres noms de nena singulars que destaquen a Catalunya segons l’Idescat
- Andrea Gusart, «La Pericona»: «Encara em queden amics, però ara ja estan tots fotuts»
- Un nou restaurant, Delit, se suma a l'oferta gastronòmica de Manresa
- Dolor i esperança s’uneixen en record de la manresana Jordina Martínez
- Un túnel de Mallorca, el precedent que fa descartar un rescat de l’autopista C-16
- La Marta i el Lluís, 33 anys intercanviant casa per vacances: «És com si un amic et deixés casa seva»
- Eduardo Vara, metge especialista en ‘burnout’: 'Els sèniors veuen créixer l’exigència laboral mentre han de cuidar pares i fills