Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
RosalíaAndrea GusartFira ArtésÀngel SimónPaula CunedaBaxi Manresa
instagramlinkedin

La Seu d’Urgell és més líder després de vèncer el Can Fatjó (0-1)

Victòries del Sallent i el Solsona, i derrotes dels tres equips del Berguedà

L'onze de la Seu d'Urgell, aquest cap de setmana / Arxiu Particular

Lluc Grandia

Manresa

La Seu d’Urgell amplia el seu aventatge al capdavant del grup 5 de Segona Catalana després de vèncer per la mínima (0-1) al camp de l’Olímpic Can Fatjó. El gol de Marc Espot a dos minuts pel final va ser suficient per aconseguir els tres punts i beneficiar-se de l’empat del segon, el Juneda.

En tercera posició es manté el Sallent, que va sumar tres punts clau a domicili davant el Guissona (0-3) i consolida la posició de promoció d’ascens. Iker Sánchez va fer dos gols i Iván Álvarez, un. Els bagencs tenen vuit punts de marge respecte el sisè.

El duel entre el Solsona i el Capellades va caure del costat dels solsonins (1-0) gràcies al gol de Houssam Jbilou. Els locals són onzens, una posició per sobre dels anoiencs, a tres i quatre punts del descens respectivament.

Al grup quatre, derrotes del Gironella i el Berga. Els de la capital comarcal van caure a l’Olímpic de Terrassa davant del líder (3-0). El filial egarenc no va donar opcions i ara treu sis punts als berguedans, que es mantenen segons. Els gironellencs, per la seva banda, van perdre en la seva visita a Barberà (2-0) i es mantenen quarts, dotze punts per sobre del tall del play-off.

El Vilanova del Camí va vèncer el Puig-reig en un partit marcat pels incidents un cop es va acabar el partit.

Més bones notícies, en canvi, va donar el Piera, que va aconseguir una nova victòria a l’exigent camp de la Sabadellenca (1-2) gràcies a un doblet de Yanis Núñez. Els anoiencs acumulen dos victòries consecutives i són desens, a tres punts de la zona de descens però també a cinc de la promoció d’ascens en una zona mitja molt apretada.

En canvi, el Fàtima ja ha segellat el seu descens matemàtic a Tercera Catalana malgrat empatar contra el Corbera (2-2) amb gols de Luis Alejandro Hernández i Pepe García. Tot i sumar el primer punt després de catorze derrotes consecutives, es troben a 21 punts de la permanència quan en queden quinze per disputar.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents