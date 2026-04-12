La Seu d’Urgell és més líder després de vèncer el Can Fatjó (0-1)
Victòries del Sallent i el Solsona, i derrotes dels tres equips del Berguedà
La Seu d’Urgell amplia el seu aventatge al capdavant del grup 5 de Segona Catalana després de vèncer per la mínima (0-1) al camp de l’Olímpic Can Fatjó. El gol de Marc Espot a dos minuts pel final va ser suficient per aconseguir els tres punts i beneficiar-se de l’empat del segon, el Juneda.
En tercera posició es manté el Sallent, que va sumar tres punts clau a domicili davant el Guissona (0-3) i consolida la posició de promoció d’ascens. Iker Sánchez va fer dos gols i Iván Álvarez, un. Els bagencs tenen vuit punts de marge respecte el sisè.
El duel entre el Solsona i el Capellades va caure del costat dels solsonins (1-0) gràcies al gol de Houssam Jbilou. Els locals són onzens, una posició per sobre dels anoiencs, a tres i quatre punts del descens respectivament.
Al grup quatre, derrotes del Gironella i el Berga. Els de la capital comarcal van caure a l’Olímpic de Terrassa davant del líder (3-0). El filial egarenc no va donar opcions i ara treu sis punts als berguedans, que es mantenen segons. Els gironellencs, per la seva banda, van perdre en la seva visita a Barberà (2-0) i es mantenen quarts, dotze punts per sobre del tall del play-off.
El Vilanova del Camí va vèncer el Puig-reig en un partit marcat pels incidents un cop es va acabar el partit.
Més bones notícies, en canvi, va donar el Piera, que va aconseguir una nova victòria a l’exigent camp de la Sabadellenca (1-2) gràcies a un doblet de Yanis Núñez. Els anoiencs acumulen dos victòries consecutives i són desens, a tres punts de la zona de descens però també a cinc de la promoció d’ascens en una zona mitja molt apretada.
En canvi, el Fàtima ja ha segellat el seu descens matemàtic a Tercera Catalana malgrat empatar contra el Corbera (2-2) amb gols de Luis Alejandro Hernández i Pepe García. Tot i sumar el primer punt després de catorze derrotes consecutives, es troben a 21 punts de la permanència quan en queden quinze per disputar.
