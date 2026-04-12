El Vilanova del Camí supera el Puig-reig en un partit amb incidents al final (2-0)
Un grup reduït d'aficionats del conjunt anoienc intenta agredir a jugadors visitants un cop finalitzat l'enfrontament i han de ser aturats per jugadors i membres d'ambdós equips
Un duel esportivament atractiu entre el Vilanova del Camí i el Puig-reig, que va acabar amb victòria anoienca (2-0), va ser embrutat per un intent d'agressió a diversos jugadors del conjunt berguedà un cop finalitzat l'enfrontament. El grup reduït d'agressors, que van saltar des de la grada, van haver de ser frenats per membres dels cossos tècnics i, sortosament, no hi va haver cap persona agredida.
Segons han detallat fonts del club del Berguedà, en finalitzar l'enfrontament, un grup d'unes quatre o cinc persones, del públic, van saltar al terreny de joc amb la voluntat d'agredir a diversos jugadors del conjunt visitant. Entre membres dels cossos tècnics d'ambdós equips i també alguns jugadors van aconseguir frenar la situació i no es van haver de lamentar agressions. Fonts d'ambdós clubs coincideixen a assenyalar que, malgrat la tensió esportiva, no es van produir incidents greus durant el partit i que en general es va tractar d'un duel net, de manera que es tractaria d'un fet aïllat.
Pel que fa al vessant esportiu, el Vilanova va aconseguir sorprendre el conjunt berguedà, que ocupa la tercera plaça, i va sumar tres punts que el deixen a només un punt de la zona de permanència. A la primera meitat, els puig-regencs van dominar la pilota, mentre que els locals defensaven la seva porteria i esperaven per sortir al contracop, generant perill a partir d'accions ràpides. Els puig-regencs van gaudir d'una ocasió d'Adrià Balagué que no va materialitzar i, al cap d'uns minuts, els anoiencs van respondre amb una jugada coral on Eugeni Pujol, des de segona línia, rematava una centrada per anotar el primer gol del partit. A partir d'aquell moment, els locals van recular i els del Berguedà van tenir diverses ocasions més, tot i que els vilanovins van poder fer més gran la diferència. En l'última jugada de la primera meitat, en un contracop dels locals, després d'un córner dels visitants, Joel Ortiz aconseguia fer el segon amb un xut ajustat al segon pal.
A la segona meitat, el Puig-reig va fer una passa endavant, i va passar a tenir el domini absolut de la pilota, però amb dificultats per generar ocasions, amb un Vilanova ben endreçat a darrere que va saber patir i aguantar les envestides dels visitants. Al minut 80, el col·legiat va xiular un penal favorable al Puig-reig, però Yeray Martín va aturar el llançament de Levani Bandzeladze que hagués donat esperances als puig-regencs. A partir d'aquell moment, l'ambient es va endurir i hi va haver un parell de picabaralles, fruit dels nervis del partit, que no van anar a més fins al final del partit.
CF VILANOVA DEL CAMÍ: Martín, Pujol, D. Rodríguez, Vidal, Novoa (Baraldés 75’), Ortiz (Molina 88’), Bisbal, Ó. Simón (Trenado 70’), Gallardo, Arroyo i A. Simón (M. Rodríguez .
CE PUIG-REIG: Guiteras, Domínguez, Fernandez (Marsiñach 55’), Claret (Rovira 78’), Divins, Santasusagna (Guerrero 71’), M. Soler, P. Soler (Prat 55’), Ndao (Bandzeladze 78’), Dueñas i Balagué.
ÀRBITRE: Sergi Cuadrat, auxiliat per Joel Adrià Lumbierres i Emmanuel Rodríguez.
GOLS: 1-0 Pujol min 14, 2-0 Ortiz min 44.
