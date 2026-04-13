Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Enverinament gatsExplosió a EurecatRosalíaConcurs de Relats BreusXavier Garcia AlbiolEntrades Sagrada FamíliaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Motor | WRC

Gil Membrado suma el seu primer podi al Campionat del Món Júnior de Ral·lis

El jove pilot d’Olost va demostrar molt bones qualitats en asfalt al volant del seu Ford Fiesta a Croàcia

Adrián Pérez i Gil Membrado celebrant el podi aconseguit a Croàcia / WRC

Regio7

Manresa

El jove pilot de ral·lis d’Olost, Gil Membrado, va obtenir el seu primer podi, una segona plaça, al Campionat del Món Júnior de Ral·lis en la quarta cita del certament, disputada a Croàcia. Al volant del seu Ford Fiesta, el lluçanès va mostrar molt bones qualitats en asfalt, la superfície on menys experiència acumula.

De fet, va ser el debut del pilot Rallye Team Spain en aquest terreny amb el seu vehicle de Rally3, demostrant una gran capacitat d’adaptació i signant, d’entrada, una segona posició en el shakedown.

Membrado i el seu copilot, Adrián Pérez, van fer un plantejament de cursa molt intel·ligent: sabedors de les trampes que amaguen unes especials tan complicades com les del Ral·li de Croàcia, l’olostenc i l’asturià van optar per marcar un ritme sòlid però segur, sense assumir riscos excessius.

Tot i que un parell de punxades els van impedir perllongar la intensa lluita que van mantenir des del principi pels llocs d’honor del Junior WRC, l’estratègia de la tripulació catalano-asturiana va resultar igualment efectiva.

El pilot del Lluçanès va segellar el segon lloc en la categoria WRC3 i va repetir el quart lloc amb què va saldar al febrer la seva primera participació al Junior WRC. Un fet que li permet sumar una àmplia suma de punts pels dos campionats.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
