Motor | WRC
Gil Membrado suma el seu primer podi al Campionat del Món Júnior de Ral·lis
El jove pilot d’Olost va demostrar molt bones qualitats en asfalt al volant del seu Ford Fiesta a Croàcia
Regio7
El jove pilot de ral·lis d’Olost, Gil Membrado, va obtenir el seu primer podi, una segona plaça, al Campionat del Món Júnior de Ral·lis en la quarta cita del certament, disputada a Croàcia. Al volant del seu Ford Fiesta, el lluçanès va mostrar molt bones qualitats en asfalt, la superfície on menys experiència acumula.
De fet, va ser el debut del pilot Rallye Team Spain en aquest terreny amb el seu vehicle de Rally3, demostrant una gran capacitat d’adaptació i signant, d’entrada, una segona posició en el shakedown.
Membrado i el seu copilot, Adrián Pérez, van fer un plantejament de cursa molt intel·ligent: sabedors de les trampes que amaguen unes especials tan complicades com les del Ral·li de Croàcia, l’olostenc i l’asturià van optar per marcar un ritme sòlid però segur, sense assumir riscos excessius.
Tot i que un parell de punxades els van impedir perllongar la intensa lluita que van mantenir des del principi pels llocs d’honor del Junior WRC, l’estratègia de la tripulació catalano-asturiana va resultar igualment efectiva.
El pilot del Lluçanès va segellar el segon lloc en la categoria WRC3 i va repetir el quart lloc amb què va saldar al febrer la seva primera participació al Junior WRC. Un fet que li permet sumar una àmplia suma de punts pels dos campionats.
- Evacuat en helicòpter un ciclista en estat greu després de xocar amb un quad a Lluçà
- L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»
- Andrea Gusart, «La Pericona»: «Encara em queden amics, però ara ja estan tots fotuts»
- Mor un dels escaladors ferits en caure'ls pedres al damunt a Montserrat
- Polèmica per les opinions de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, sobre el Bàsquet Manresa i el seu pavelló
- Ni Sofia ni Júlia: tres noms de nena singulars que destaquen a Catalunya segons l’Idescat
- Carlos Ruf, expivot del Bàsquet Manresa: 'La depressió t’empeny a l’abisme i jo l’únic que volia era tancar el llum
- La Marta i el Lluís, 33 anys intercanviant casa per vacances: «És com si un amic et deixés casa seva»