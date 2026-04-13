Griselda Serret, de l'Avinent, puja al podi de mitja marató per equips al mundial de marxa atlètica
L’atleta de l'entitat manresana va firmar una destacada 21è posició en aquesta prova del campionat disputat a la localitat de Brasília
Regió7
L’atleta de l’Avinent Manresa Griselda Serret va pujar al podi amb l’equip nacional en la Mitja Marató del Campionat del món de marxa atlètica disputat a la localitat de Brasília. La marxadora va firmar una destacada 27a posició, aturant el cronòmetre en 1 h 42’ 52’’.
El tercer lloc d’Aldara Meilán, el quart de Sofia Santacreu i el 21è de Lidia Sanchez-Puebla van contribuir que la formació estatal pugés al segon esglaó del pòdium com a subcampiones del món de l’especialitat.
Serret va anar de menys a més, començant els primers quilòmetres fora del top 50 i recuperant posicions progressivament a mesura que avançava la prova, demostrant la seva bona resistència i condicions físiques.
En categoria sub20, el marxador de l’entitat manresana Eloi Anton va ser desè en els 10 quilòmetres marxa gràcies a una millor marca personal de 42’21’’, situant l’equip estatal en una meritòria quarta posició.
D’altra banda, en un control federatiu a Vilafranca del Penedès, l’atleta sub16 de l’Avinent Manresa Anna Recuenco va millorar el seu propi rècord de Catalunya en el llançament de disc. Va llançar l’artefacte fins als 48,02 metres, superant el seu anterior registre (43,92 metres).
De fet, aquesta nova marca va deixar Recuenco a només 49 centímetres del rècord d’Espanya, que és de 48,51 metres. Una fita que va aconseguir Eva Maria Paulinne a Getafe l’octubre del 2025. n
