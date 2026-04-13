Rugbi
El sènior del Manresa RC cau per la mínima en les semifinals d'ascens a Primera Catalana (36-37)
L'equip bagenc va cedir una ajustada desfeta al seu feu davant del Rinyoles RC que es va decidir en els minuts finals
Regió7
L'equip sènior masculí del Manresa Rugby Club va caure per només un punt en el partit de semifinals de la Segona Catalana. Els de la capital del Bages van cedir una ajustada desfeta en els darrers minuts del partit davant del Rinyoles RC, que gràcies al 36-37 definitiu van accedir a la final de la competició. Un enfrontament que, com es preveia, va estar molt igualat i que es va acabar de definir per petits detalls.
El matx va començar amb una igualtat manifesta, amb tots dos conjunts demostrant els arguments que els havien portat fins al partit de semifinals. Els manresans, que s'havien guanyat el dret de jugar al Congost, van començar manant en el marcador, amb marques de Maurici Masdeu, Marc Fernández, Jesús Núñez, Isaac Majos i Temur Grdzelishvili, i les transformacions de Bernat Santamaria i Juan Sivieude.
Els jugadors del Rinyoles no es van deixar intimidar pel bon joc local, i amb bones accions impedien que els manresans obrissin un forat clar en els primers 40 minuts de partit. Els visitants van rebre diverses targetes grogues durant el partit, però els bagencs no van ser capaços d'aprofitar-les totes per traslladar la superioritat del camp al marcador.
En canvi, el Rinyoles va ser més efectiu en els moments finals del partit, i amb una marca al minut 79 col·locava el 36-37 definitiu al marcador. Una derrota amb què el Manresa Rugby Club tanca una temporada positiva tot i quedar-se a les portes de la final de Segona Catalana.
