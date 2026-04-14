Waterpolo
El CN Manresa Fibracat assalta el tercer lloc de la Primera Divisió femenina (4-8)
El conjunt bagenc va signar un gran inici, mantenint la porteria a zero en les dues primeres parts i agafant un marge que va acabar sent definitiu
Regió7
El CN Manresa Fibracat es va imposar al combinat de clubs gironí CWP Anglès/CN Banyoles/GEiEG basant el seu triomf en una bona defensa fonamentada en un joc ordenat, que les va permetre mantenir la porteria a zero fins que mancaven tres minuts per al final del tercer període. En aquell moment, el marcador ja lluïa el 5-0 favorable a les bagenques. Un ampli avantatge que, després es van dedicar a administrar per arribar al final del matx amb un clar 4-8.
El duel va començar de manera molt favorable per a les manresanes, amb una Núria Serracanta molt entonada que va anotar tres gols, dos d'ells de penal, abans i tot que les locals ensumessin la porteria que defensava Queralt Soler. Les amfitriones van aconseguir superar la portera manresana en dues ocasions al tercer període, però una eficient Goretti Vadillo, autora de tres dianes adormia el partit tot just començar la darrera part.
També es va sumar a la festa golejadora Judit César, que amb una diana posava el 2-7 que sentenciava definitivament el matx. Les locals no es van rendir i van convertir dues noves dianes, però Serracanta encara va tenir temps per anotar el seu pòquer, situant el 4-8 definitiu.
Amb aquest resultat les jugadores que dirigeix Ramon Rosell se situen en tercera posició a la taula classificatòria. A hores d'ara, només les superen el potent equip B del CN Atlètic Barceloneta i el CN Granollers que està jugant la fase d’ascens a la primera estatal.
