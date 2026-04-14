El Barça es queda a les portes del miracle europeu al Metropolitano (1-2)
El conjunt blaugrana ha estat agressiu d’inici i ràpidament ha igualat l’eliminatòria, però una nova expulsió i un gol al contraatac han segellat el passi a l’Atlètic
El FC Barcelona ha guanyat per 1-2 al Metropolitano, però ha pagat car el 0-2 encaixat al partit d’anada i s'ha quedat a les portes del miracle europeu. El de Hansi Flick han empatat l’eliminatòria en menys de mitja hora, però un contraatac de Lookman i l’expulsió d’Eric García han estat lloses impossibles d’aixecar.
Els blaugrana sabien que la clau de l’eliminatòria residia en marcar un primer gol tan aviat com fos possible i posar la por al cos dels matalassers. I el cert és que el guió ha estat propi d’una pel·lícula digna d’un Oscar. En el minut 4 de partit, Ferran ha recuperat una pilota en zona de construcció que ha fet arribar a un Lamine Yamal molt inspirat que ha definit amb subtilesa per sota les cames de Juan Musso.
A partir d’aleshores els de Flick han abaixat una mica la frenesia futbolística inicial, i han recuperat el control de l’esfèrica. L’Atlètic de Madrid buscava accions directes, però en una nova bona acció combinativa, Olmo ha filtrat una magnífica passada per Ferran Torres que el de Torrent ha aprofitat per afusellar de nou Musso.
El Barça ja havia eixugat el desavantatge i li restaven 60 minuts per guanyar-se la classificació. Fermín ha estat a punt de marcar en una potent rematada de cap, i en la recepció posterior s'ha clavat els tacs del porter de l’Atlètic al rostre. L’andalús ha estat atès, i amb el Barça amb 10 homes, Griezmann ha activat Llorente en un contraatac que ha culminat Lookman per posar l’1-2 amb què s’arribava al descans.
A la segona part el Barça ha anat clarament de més a menys. Ferran ha caçat el refús a una rematada de Gavi amb què posava el tercer, però el col·legiat ha anul·lat el gol a instàncies del VAR per fora de joc del davanter blaugrana. A partir d’aleshores els de Flick semblaven un punt sobreexcitats, i sense la precisió de l’inici no trobaven el forat a la defensa matalassera.
El desastre s'ha consumat quan faltaven deu minuts. Sorloth ha picat l’espai i Eric l'ha fet caure. Turpin ha necessitat de nou la intervenció del VAR i li ha ensenyat una targeta vermella que ha acabat d’amargar la nit al Barça.