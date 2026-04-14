Kickboxing
Ismael Ouraichi, de Sant Vicenç de Castellet, suma el segon cinturó de Fight For Glory
El lluitador del Billy Fight Team de Sant Fruitós de Bages va superar Artiz Danos en el primer assalt del combat disputat a Lloret de Mar
Regió7
El lluitador de Sant Vicenç de Castellet, Ismael Ouraichi, va conquerir dissabte el seu segon títol dins de la promotora Fight For Glory. L'esportista, que forma part del Billy Fight Team de Sant Fruitós de Bages, va vèncer en el primer assalt el combat disputat a Lloret de Mar davant del gironí Aritz Danos. Una victòria que li permet aixecar de nou els braços com a campió després de fer-ho per primera vegada el 20 de desembre davant Abdel Hacel.
En aquesta ocasió, el lluitador de Sant Vicenç de Castellet no va haver d'esperar la decisió dels jutges, ja que el seu rival, Aritz Danos, va patir una greu lesió que li impedia continuar amb el combat, pactat en 80 quilograms. Una baixa que va donar amb safata de plata el triomf per al santvicentí, que ja acumula dos cinturons dins d'aquesta mateixa promotora de combats.
El final descafeïnat d'un enfrontament tan esperat ha motivat que tots dos lluitadors pactessin un combat de revenja que està previst que tingui lloc el proper 13 de juny. En aquesta ocasió, l’enfrontament serà en la categoria de 77 kg, com ja va ser el cas aquest cap de setmana també sota la modalitat de K1, i estarà en joc el cinturó de "Batalla de Gladiadors".
