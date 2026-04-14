L’equip bagenc Basomba Racing debutarà a les 24 Hores de Le Mans
El santfruitosenc David Checa tornarà a competir a la cursa amb l’equip ERC Endurance Team
L’equip santvicentí Basomba Racing, liderat pel bagenc Ramon Basomba, debutarà aquest cap de setmana a la mítica cursa de les 24 Hores de Le Mans, puntuable per al Campionat de Resistència (EWC). El santfruitosenc David Checa també competirà a la prova amb l’equip alemany ERC BMW Endurance Team.
Basomba serà l’únic equip espanyol d’una seixantena presents que participaran en la 49a edició d’una cursa en què es disputen els títols de les categories de Fórmula EWC, Superstock i Producció.
Amb més de 25 anys d’experiència en el món de les curses de resistència i de carretera, l’equip bagenc arriba a aquesta cita com un referent dins del paddock, conegut pels seus característics colors rosa fúcsia.
Al llarg de la seva trajectòria, ha participat en algunes de les curses més prestigioses del món, com el Isle of Man TT, la North West 200, el Macau Grand Prix o el Manx Grand Prix. Destaquen també per haver competit al Macau Grand Prix amb la neerlandesa Nadieh Schoots, l’única dona que ha participat en la categoria de motos d’aquesta prova.
L’objectiu que es marca Basomba Racing és finalitzar la cursa i, si és possible, situar-se dins del Top 40. Per fer-ho, la formació competirà amb una Yamaha YZF-R1 , en la categoria de Superstock i amb el dorsal 28.
Els pilots seran els francesos Wayne Bourgeais, Christian Gentil, Alexis Taillandier i Titouan Troadec.
Pel que fa a Checa, el pilot bagenc de 45 anys ja va aconseguir el podi en la passada edició amb el seu actual equip. Ha guanyat la cursa els anys 2005 i 2017 amb Yamaha i el 2019 amb Kawasaki.
