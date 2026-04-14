Atletisme
L'Avinent Manresa i el CA Igualada clouen la primera jornada del català de clubs amb una victòria per a cadascú
El conjunt bagenc va acabar en la quarta posició del rànquing, sumant dos segons llocs i tres tercers
L'entitat anoienca va ser setena a la classificació, incloent al palmarès tres segones places i quatre terceres
L'Avinent Manresa i el Club Atlètic Igualada van cloure la primera jornada del Campionat de Catalunya per equips absolut amb un palmarès de dos primers llocs, cinc segons i set tercers. Les dues entitats es van repartir les victòries, i els anoiencs van sumar tres segons i quatre tercers, mentre que el club bagenc van pujar dues vegades al segon graó del podi i tres al tercer. Tot i que el CAI va sumar més podis, la regularitat manresana i el total de set quartes posicions els va servir per situar-se en el quart lloc de la classificació per equips, mentre que els de l'Anoia van acabar setens.
Aquesta primera jornada del català de clubs absolut es va disputar diumenge a la pista d'atletisme Antoni Amorós de Santa Coloma de Gramenet. L’Hospitalet va ser el millor equip, sumant un total de 455.5 punts, seguit del Barça amb 451 i el tercer lloc de l’AA Catalunya amb 354. L’Avinent Manresa va ser quart, amb 343 punts i a només 11 del podi. El cinquè lloc va ser pels amfitrions, que van acumular 308 punts, sisè va ser el Cornellà Atlètic amb 304.5 punts i setè el CA Igualada amb 288 punts, a només 20 de saltar fins al cinquè lloc. El Lleida UA, amb 270 punts, va tancar la classificació de 1a categoria.
La victòria de Biel Cirujeda en els 400 metres masculins va ser el millor resultat per als bagencs. El velocista manresà va aturar el cronòmetre en uns ràpids 48.11 segons, una centèsima abans que Àlex Fàbrega, del Barça, que va ser segon. El primer lloc dels igualadins va correspondre a la fondista Anna Torras, que es va proclamar vencedora dels 3.000 metres femenins amb certa comoditat amb un temps de 9′ 28″ 24. En la mateixa prova, la seva companya d'equip, Judit Navarro, va ser tercera registrant un temps de 10′ 18″ 60.
Fins a cinc segons llocs
L'entitat igualadina va complementar el triomf de Torras amb tres segons llocs, tots en proves masculines. Marc Suárez va ser segon en els 5.000 metres marxa, amb un temps de 20′ 53″ 46 que també establien un nou rècord d'Igualada, millorant en més de quatre segons el registre de José A. González, vigent des del 1999. També van pujar al segon graó del podi el migfondista Mathios Rodríguez, en els 1.500 metres aturant el cronòmetre als 9′ 28″ 24; i el llançador Aleix Camats, que va ser segon en llançament de disc amb un millor intent de 51.10 metres.
En canvi, per trobar les dues segones posicions del club manresà cal repassar les actuacions femenines. La primera se la va apuntar la velocista Ericka Badeau Maseras, que va travessar la línia d’arribada dels 100 metres en 11.69 segons. L’altre segon lloc va ser per a la llançadora de javelina Camille Jalu, que amb un gran darrer intent va llançar l'artefacte fins als 41.10 metres. Una marca que suposa un nou rècord personal per a la mateixa atleta, que va quedar a una mica més de tres metres del registre que li hagués valgut per proclamar-se vencedora a la pista colomenca.
El resultat d'honor que més es va repetir entre els esportistes de les entitats manresana i igualadina va ser la de la tercera posició. Fins a set atletes van ser tercers. El primer dels tres de l'Avinent Manresa va ser el fondista Gonçalo José Sousa, que va aconseguir el tercer millor registre en la prova dels 3.000 metres masculins de 8′ 39″ 33. Un temps que li servia també per establir un nou rècord personal aquesta temporada. Va aconseguir el mateix resultat la velocista Emilia del Hoyo, que amb una marca de 13.92 segons es quedava a només 4 dècimes de liderar la taula de temps de la disciplina. El darrer lloc de privilegi dels manresans va ser per a la saltadora de longitud Laura Rincón, que amb un millor intent de 5.83 metres es va impulsar fins a la tercera posició, a només tres centímetres de la segona plaça.
Pel que fa als representants del Club Atlètic Igualada, a més del ja esmentat tercer lloc de Judit Navarro en els 3.000 metres, tres companys d'equip més van assolir aquest resultat. David Martín va llançar el martell fins a uns llunyans 57.51 metres, una distància que va assolir en el cinquè llançament i que suposa un nou rècord d'Igualada. Martín va superar per una mica menys de tres metres els 54.76 metres que fins diumenge marcaven el rècord d'Igualada, que tenia Marcel·lí Quintana i que datava del 1997. També van ser terceres la saltadora de perxa Ximena Heras, amb un millor intent de 3.30 metres, i la migfondista Carla Bisbal en els 1.500 metres amb un registre de 4′ 36″ 11.
