La selecció espanyola cau en els dos primers partits del mundial femení d'hoquei gel a Puigcerdà

El combinat dirigit per Juan Bravo ha perdut 6-0 contra els Països Baixos i 3-2 davant la Gran Bretanya

Les jugadores de la selecció espanyola celebrant un gol / Federació Internacional d’Hoquei Gel

Pol Vilà

La selecció espanyola d’hoquei gel ha començat amb mal peu el debut al grup B de la Divisió I del Campionat del Món femení que es disputa a Puigcerdà. El combinat dirigit per Juan Bravo va caure per 6-0 en el partit inaugural contra els Països Baixos i de forma més ajustada (3-2) en el segon duel davant la Gran Bretanya.

Les espanyoles es van trobar de partida amb un os molt dur de rosegar. Les neerlandeses, probablement un dels equips més forts i que ve de jugar els últims anys en el grup A de la Divisió I, van deixar enllestit el matx amb tres gols en menys de tres minuts en el primer període. En el segon, van transformar dues anotacions més i, en el tercer, Van Ooijen va signar la sisena diana.

Més disputat va ser el segon duel. Espanya es va avançar al minut cinc per mitjà d’Indira Bosch. Les britàniques van respondre ràpidament amb tres dianes quasi consecutives en el mateix període. Haizea Fernández va donar esperances a les espanyoles en el minut 32, reduint la diferència a la mínima expressió, però el marcador ja no es va moure més i Gran Bretanya es va endur el triomf.

El pròxim compromís de la selecció espanyola serà aquest dimecres a les 8 el vespre davant el Kazakhstan, un combinat que tampoc coneix la victòria en els dos primers partits.

