Futbol | Divisió d’Honor Juvenil, grup 3
El Gimnàstic juvenil cau apallissat contra el Barça (5-1)
El conjunt blaugrana ha exercit una pressió asfixiant que ha generat estralls en la defensa d’una formació manresana sense arguments
El Gimnàstic de Manresa juvenil ha patit una contundent derrota contra el FC Barcelona (5-1) a la Ciutat Esportiva Joan Gamper en el partit ajornat de la jornada 24. La formació dirigida per Òscar Segura s'ha vist superat ben aviat per un conjunt blaugrana que disputa a l’Espanyol el primer lloc de la lliga.
Els locals han exercit des de l’inici una pressió asfixiant que ha generat estralls a la defensa d’un equip manresà sense arguments. La diferència de nivell s'ha notat sobre el terreny de joc, amb uns blaugrana gaudint de la possessió i jugant l’esfèrica al seu criteri, mentre que els visitants tenien feines per treure la pilota de la seva parcel·la defensiva.
En aquest context, el minut 17 ha arribat el primer gol arran d’una recuperació que González ha rendibilitzat a la perfecció. I la pressió a tres quarts de camp ha continuat donant-li els seus fruits als jugadors del Barça. Al minut 26, una nova pilota recuperada ha desembocat en la segona diana, en aquest cas de Teixidor a boca de gol.
Semblava que la tensió i el nerviosisme s’havia apoderat dels manresans, ja que una nova errada en la sortida de la pilota ha portat Fofana a superar Oriol Dalmau un minut després d’encaixar el segon.
I encara han foradat la xarxa una vegada més abans de concloure la primera part. Junyent ha fet una gran passada filtrada que Tunkara ha sabut veure per esbotzar de nou la defensa manresana.
Davant la sagnia patida en els primers 45 minuts de joc, la consigna per al segon acte era clara: evitar encaixar gaire més gols i maquillar el marcador. Dit i fet. Només sortir dels vestidors David Martínez ha transformat l’única anotació visitant del matx, des del punt de penal.
En el minut 55, però, el Barça ha firmat la maneta amb un d’aquells xuts que s’enverinen i acaben en gol. Tunkara va aprofitar una posició avançada d’Oriol Dalmau per sumar el seu segon gol en el compte particular.
Tot i la derrota, el Gimnàstic té un coixí de quatre punts sobre el descens quan queden només tres jornades per disputar. El seu pròxim partit és aquest diumenge al feu del Mallorca.
Fitxa tècnica
FC BARCELONA: Bonfill, Teixidor, Saca (Marcipar 46’), Kourouma, Bernabeu (Pesquer 19’), Junyent, Martínez (Guerrero 61’), Vicens (Chelfi 46’), Fofana, Tunkara, González (Expósito 74’)
GIMNÀSTIC DE MANRESA: Dalmau, Alsina (Ceprian 46’), Olmedo, Urcan, Arnau, Nkosi Mees, Galobardes (El Haimir 54’), Deluchi, Martínez (Ibars 66’), Betancourt (Rico 46’), Domínguez (Sannoh 46‘)
ÀRBITRES: Montero, Dembele i Sayfullin
GOLS: 1-0 González min 16, 2-0 Teixidor min 26, 3-0 Fofana min 27, 4-0 Tunkara min 43, 4-1 Martínez (p.) min 47, 5-1 Tunkara min 55
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
- Mor als 57 anys Sílvia Flotats, ànima de polítiques per a joves a l’Ajuntament de Manresa
- Una jove d'Artés de voluntariat a la República Dominicana: 'Va ser increïble, vaig passar la majoria dels dies plorant de l'emoció
- Els Agents Rurals enxampen un caçador furtiu mentre abatia un teixó a l'Alt Urgell
- Uns manresans es feien passar per operaris de manteniment per robar coure a Cantabria
- Aquest és el passeig més bonic de Catalunya, segons National Geographic
- Mor l'escaladora ferida dissabte a Montserrat després que li caiguessin pedres a sobre mentre feia una via
- Dues amigues de Manresa al primer concert de Rosalía a Barcelona: 'És la tercera vegada que anem a un dels seus xous