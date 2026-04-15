Bàsquet
La Joviat es classifica per a la final masculina de la Copa Col·legial de Catalunya
L'equip manresà va superar el Sant Gervasi Mollet (53-51) en el duel de semifinals molt disputat
La formació femenina de l'Escola Paídos es juga aquest divendres, a partir de 3/4 de 4 de la tarda al pavelló de Sant Fruitós, el passi a la final contra l'Escola Pia Santa Anna de Mataró
L'equip masculí de bàsquet de la Joviat jugarà la final de la interdelegació de Catalunya de la Copa Col·legial després que aquest dimarts guanyés el Sant Gervasi Mollet, de la delegació del Vallès, (53-51) en un duel de semifinals molt disputat. El seu rival pel títol, que tindrà lloc al Nou Congost de Manresa el 24 d'abril, sortirà de l'altre emparellament que enfronta l'INS Joanot Martorell (Barcelona) i l'Agora Andorra Dixon Sport Academy aquest dijous.
En categoria femenina, la formació de l'Escola Paídos (Catalunya Central) es juga aquest divendres el passi a la final davant l'Escola Pia de Santa Anna de Mataró (Maresme). Un duel que es preveu sumament complicat per la diferència d'edat entre les dues plantilles, i és que les santfruitosenques cursen 2n i 3r d'ESO, i les masresmenques 2n de Batxillerat. El partit es disputarà a 3/4 de la tarda al pavelló de Sant Fruitós de Bages.
Prèviament, les bagenques havien apallissat l'Escola Andorrana de Batxillerat per 37-88 en un matx disputat al país pirinenc. En aquella ocasió, prop de 200 persones, entre companys i famílies, es van desplaçar per donar suport a les jugadores en aquesta fita esportiva. Per tant, si aconseguixen arribar a la final, el Congost pot ser una festa amb dos equips de la delegació de la Catalunya Central.
Entre les novetats d'enguany, hi ha l'augment del nombre de delegacions. L'any passat n'eren cinc, mentre que aquest curs en són vuit perquè algunes s'han dividit: Barcelona, Maresme, Vallès, Andorra, Catalunya Cental, Lleida, Girona i Tarragona. A més, la final del torneig es disputa al Nou Congost, on ja s'han disputat quatre partits de copa. Les dues supercopes de 2024 i les dues finals de la Catalunya Central el 2025. Els dos últims anys la final es va celebrar a l'Olímpic de Badalona.
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
- Mor als 57 anys Sílvia Flotats, ànima de polítiques per a joves a l’Ajuntament de Manresa
- Una jove d'Artés de voluntariat a la República Dominicana: 'Va ser increïble, vaig passar la majoria dels dies plorant de l'emoció
- Els Agents Rurals enxampen un caçador furtiu mentre abatia un teixó a l'Alt Urgell
- Uns manresans es feien passar per operaris de manteniment per robar coure a Cantabria
- Aquest és el passeig més bonic de Catalunya, segons National Geographic
- Mor l'escaladora ferida dissabte a Montserrat després que li caiguessin pedres a sobre mentre feia una via
- Dues amigues de Manresa al primer concert de Rosalía a Barcelona: 'És la tercera vegada que anem a un dels seus xous