Barraques Patum BergaPolicia Local de ManresaAlcalde CastellgalíRosalíaSílvia FlotatsConcurs de Relats BreusVoluntària Artés
Set equips de quatre escoles de Manresa participen en el torneig Cruyff Court 6vs6 de futbol

Aquesta fase inicial, guanyada per l'equip The Dragons, de l'Escola Puigberenguer, va ser organitzada per alumnat del curs d’Iniciació de Tècnic/a d’Esport de l’Institut Lacetània

El 9 de maig se celebrarà una final territorial, també a la capital del Bages, amb la participació de formacions de Terrassa

Moment d'un dels partits al Cruyff Court

Moment d'un dels partits al Cruyff Court / Ajuntament de Manresa

La pista Cruyff Court de la plaça Milcentenari de Manresa va acollir aquest dissabte una fase del torneig 6vs6 de futbol. La matinal va comptar amb la participació de set equips, sis dels quals mixtes i un de totalment femení, el Puig Girls, que tot i passar directament a la següent fase, van voler disputar el certamen. L’equip guanyador va ser el The Dragons, de l’Escola Puigberenguer, i el 9 de maig se jugarà una final territorial, amb la participació d’equips de Terrassa i que se celebrarà també a Manresa. Els guanyadors i guanyadores passaran a la fase regional. Els centres participants en el campionat van ser l’Escola Bages, l’Escola Puigberenguer, l’Escola Oms i de Prat i l’Escola Sant Ignasi i també es va reunir un públic familiar important que va seguir els partits.

El torneig va ser organitzat per alumnat del curs d’Iniciació de Tècnic/a d’Esport de l’Institut Lacetània, sota la coordinació de la tècnica del programa Joventut Esportiva, Societat Activa, de l’Ajuntament de Manresa. L’arbitratge va anar a càrrec del Consell Esportiu del Bages.

Manresa aporta mig centenar de participants en la 2a trobada JESA

D'altra banda, un total de 54 joves manresans, 24 noies i 30 nois, van participar en la 2a trobada JESA (Joventut Esportiva, Societat Activa) celebrada el passat diumenge 12 d’abril a Vic, on també hi havia joves d’Igualada, amb un total de 140 participants.

Els 54 joves manresans van formar dos equips de futbol, íntegrament masculins, i 6 de voleibol que eren mixtes. Els èxits més importants dels equips manresans van ser en voleibol, amb un conjunt que va quedar com a segon classificat i un altre com a tercer.

Notícies relacionades

A més, van participar en altres activitats com una ruta en bicicleta de carretera o escalada. En acabat, el jovent de Manresa va dinar en un espai esportiu on va poder gaudir d’una tarda en la qual es va fomentar la convivència i el bon ambient.

  1. La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
  2. Els Agents Rurals enxampen un caçador furtiu mentre abatia un teixó a l'Alt Urgell
  3. Uns manresans es feien passar per operaris de manteniment per robar coure a Cantabria
  4. Mor l'escaladora ferida dissabte a Montserrat després que li caiguessin pedres a sobre mentre feia una via
  5. Dues amigues de Manresa al primer concert de Rosalía a Barcelona: 'És la tercera vegada que anem a un dels seus xous
  6. El vídeo d'una pallissa entre menors acaba amb adults investigats per venjar la víctima a Sant Vicenç de Castellet
  7. Tanquen la via d'escalada de Montserrat on van morir dues persones dissabte passat
  8. L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»

L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem

L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem

A Igualada un conductor topa contra cotxes estacionats, i el denuncien per conduir sota els efectes de les drogues i mirant el mòbil

A Igualada un conductor topa contra cotxes estacionats, i el denuncien per conduir sota els efectes de les drogues i mirant el mòbil

La Mostra Igualada s'inaugura aquest dijous amb la canadenca SNAFU Dance Theatre Society

La Mostra Igualada s'inaugura aquest dijous amb la canadenca SNAFU Dance Theatre Society

Com són els nous busos elèctrics de la xarxa interurbana del Bages?

Com són els nous busos elèctrics de la xarxa interurbana del Bages?

Com són els nous busos elèctrics de la xarxa interurbana del Bages?

Com són els nous busos elèctrics de la xarxa interurbana del Bages?

Com són els nous busos elèctrics de la xarxa interurbana del Bages?

Junts torna a demanar al ple de Manresa que condemni els atacs a la seva seu i als seus regidors

Junts torna a demanar al ple de Manresa que condemni els atacs a la seva seu i als seus regidors

Catalunya endureix els controls als propietaris que no compleixin amb els topalls del lloguer

Catalunya endureix els controls als propietaris que no compleixin amb els topalls del lloguer
