Competició
Set equips de quatre escoles de Manresa participen en el torneig Cruyff Court 6vs6 de futbol
Aquesta fase inicial, guanyada per l'equip The Dragons, de l'Escola Puigberenguer, va ser organitzada per alumnat del curs d’Iniciació de Tècnic/a d’Esport de l’Institut Lacetània
El 9 de maig se celebrarà una final territorial, també a la capital del Bages, amb la participació de formacions de Terrassa
Regio7
La pista Cruyff Court de la plaça Milcentenari de Manresa va acollir aquest dissabte una fase del torneig 6vs6 de futbol. La matinal va comptar amb la participació de set equips, sis dels quals mixtes i un de totalment femení, el Puig Girls, que tot i passar directament a la següent fase, van voler disputar el certamen. L’equip guanyador va ser el The Dragons, de l’Escola Puigberenguer, i el 9 de maig se jugarà una final territorial, amb la participació d’equips de Terrassa i que se celebrarà també a Manresa. Els guanyadors i guanyadores passaran a la fase regional. Els centres participants en el campionat van ser l’Escola Bages, l’Escola Puigberenguer, l’Escola Oms i de Prat i l’Escola Sant Ignasi i també es va reunir un públic familiar important que va seguir els partits.
El torneig va ser organitzat per alumnat del curs d’Iniciació de Tècnic/a d’Esport de l’Institut Lacetània, sota la coordinació de la tècnica del programa Joventut Esportiva, Societat Activa, de l’Ajuntament de Manresa. L’arbitratge va anar a càrrec del Consell Esportiu del Bages.
Manresa aporta mig centenar de participants en la 2a trobada JESA
D'altra banda, un total de 54 joves manresans, 24 noies i 30 nois, van participar en la 2a trobada JESA (Joventut Esportiva, Societat Activa) celebrada el passat diumenge 12 d’abril a Vic, on també hi havia joves d’Igualada, amb un total de 140 participants.
Els 54 joves manresans van formar dos equips de futbol, íntegrament masculins, i 6 de voleibol que eren mixtes. Els èxits més importants dels equips manresans van ser en voleibol, amb un conjunt que va quedar com a segon classificat i un altre com a tercer.
A més, van participar en altres activitats com una ruta en bicicleta de carretera o escalada. En acabat, el jovent de Manresa va dinar en un espai esportiu on va poder gaudir d’una tarda en la qual es va fomentar la convivència i el bon ambient.
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
- Els Agents Rurals enxampen un caçador furtiu mentre abatia un teixó a l'Alt Urgell
- Uns manresans es feien passar per operaris de manteniment per robar coure a Cantabria
- Mor l'escaladora ferida dissabte a Montserrat després que li caiguessin pedres a sobre mentre feia una via
- Dues amigues de Manresa al primer concert de Rosalía a Barcelona: 'És la tercera vegada que anem a un dels seus xous
- El vídeo d'una pallissa entre menors acaba amb adults investigats per venjar la víctima a Sant Vicenç de Castellet
- Tanquen la via d'escalada de Montserrat on van morir dues persones dissabte passat
- L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»