CHAMPIONS LEAGUE
Florentino va baixar al vestidor a Múnic: "Una temporada en blanc és un fracàs al Real Madrid. Dues és intolerable"
El president va ser molt crític amb els futbolistes: "Vestir la samarreta del Real Madrid és un privilegi, però també comporta una responsabilitat i molts de vosaltres no heu complert amb aquesta responsabilitat. No s’ha estat a l’altura de l’exigència del club".
Fermín de la Calle
Florentino Pérez va baixar al vestidor en acabar el partit entre el Real Madrid i el Bayern a Múnic i va parlar amb els futbolistes. El president va començar agraint l’esforç als seus futbolistes: "Valoro el vostre esforç avui, però la temporada ha estat una veritable decepció per a tothom". El màxim mandatari blanc va ser molt crític amb el rendiment dels seus: "Sabeu l’exigència que té ser jugadors del Real Madrid. Una temporada sense títols és un fracàs perquè som el Real Madrid, però dues temporades sense guanyar títols és intolerable". En tot moment el dirigent va mostrar un rostre molt seriós davant dels jugadors i el cos tècnic.
Arbeloa no seguirà i fiasco dels fitxatges
Florentino mantindrà a la banqueta Álvaro Arbeloa fins a final de temporada per guanyar temps mentre pentina el mercat a la recerca de l’entrenador que dirigirà l’any vinent l’equip blanc. Pérez no es va referir a les possibles sortides del cos tècnic o de futbolistes de la plantilla, però sí que va deixar clar que els jugadors del planter no han estat a l’altura de les expectatives que hi va posar el club.
Especialment els fitxatges d’aquesta temporada, dels quals Arbeloa només va comptar amb Trent Alexander-Arnold a l’onze que va saltar a l’Allianz Arena de Múnic. Mastantuono va saltar al camp en el descompte, mentre Carreras i Huijsen van veure el partit des de la banqueta. Quatre reforços que no han estat a l’altura del que s’esperava i dels gairebé 180 milions d’euros que s’hi ha gastat el Real Madrid. A aquests s’hi poden sumar els 60 milions que es va gastar el club en el brasiler Endrick, que va ser cedit al gener a l’Olympique de Lió per decisió de l’aleshores tècnic del club, Xabi Alonso.
Florentino no va posar paños calientes a l’hora de qualificar el rendiment de la plantilla en aquesta segona temporada en blanc. "Sabeu que ser jugador del Real Madrid és un privilegi per a un futbolista i tothom vol vestir la samarreta del nostre club. A més de ser un privilegi, també comporta una responsabilitat vestir aquesta samarreta i molts de vosaltres no heu complert amb aquesta responsabilitat. No s’ha estat a l’altura de l’exigència del club".
El Real Madrid encadena la seva segona temporada sense títols rellevants, perquè el 2024-25 va conquerir la Supercopa d’Europa i la Intercontinental, finals "heretades" del bon any amb Carlo Ancelotti la 2022-23. El Real Madrid no encadenava dues temporades sense títols de rellevància des del 2008-09 i el 2009-10. Temporades que coincideixen amb el desembarcament de Kylian Mbappé a la plantilla blanca. En aquestes dues temporades, el Real Madrid ha perdut 27 dels seus últims 107 partits. Això deixa una ràtio d’una derrota cada quatre partits quan venia de patir 2 derrotes en 68 partits amb Ancelotti. En aquest curs els blancs acumulen 49 partits; d’aquests, 28 han estat amb Xabi Alonso a la banqueta (20 victòries, 3 empats i 5 derrotes) i 21 amb Arbeloa (13 victòries, 1 empat i 7 derrotes).
Florentino va concloure la seva breu intervenció al vestidor visitant exigint als seus futbolistes "acabar almenys amb dignitat aquesta temporada", de la qual resten sis partits de lliga als blancs. Entre aquests, el clàssic que hauran de jugar a Barcelona al Camp Nou el pròxim 10 de maig. La temporada finalitzarà el 24 de maig rebent l’Athletic Club i després els seus internacionals marxaran amb les seves seleccions a jugar el Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. Sobre això, una cosa que tampoc ha agradat al madridisme és que ahir el Real Madrid alineés per primera vegada en la seva història a la Copa d’Europa un onze sense ni un sol jugador espanyol. Una cosa que tampoc va fer gràcia al president.
