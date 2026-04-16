Leo Messi compra la UE Cornellà
Leo Messi ha fet oficial en un comunicat que des d'aquest dijous és el nou propietari del club català UE Cornellà, l'estadi del qual és al costat del RCDE Stadium i que milita a la Tercera RFEF. "El futbolista argentí i vuit vegades Pilota d'Or, Leo Messi, ha formalitzat l'adquisició de la UE Cornellà, convertint-se en el nou propietari del club del Baix Llobregat. Amb aquesta operació, Messi reforça la seva estreta relació amb Barcelona i la seva aposta pel desenvolupament de l'esport i el talent local de Catalunya. Una vinculació que es remunta a l'època en què va ser jugador del FC Barcelona i que ha romàs indeleble al llarg dels anys", resa el comunicat difós per la Unió Esportiva.
"L'arribada de Leo Messi obre una nova etapa en la història del club, amb l'objectiu d'impulsar el seu creixement esportiu i institucional, reforçar la seva estructura i continuar apostant pel talent. El projecte preveu una visió a llarg termini, amb un pla estratègic que combina ambició, sostenibilitat i arrelament", afegeix el text difós. Aquesta inversió estratègica del futbolista posa de manifest la seva forta vinculació amb Catalunya i ha sacsejat el món del futbol en un moment en què la UE Cornellà buscava la manera de fer un salt definitiu endavant per aconseguir abandonar les categories regionals i establir la seva presència a les lligues nacionals.
L'arribada de l'argentí al club en aquest precís moment obre una nova etapa en la història del club "amb l'objectiu d'impulsar el seu creixement esportiu i institucional, reforçar la seva estructura i continuar apostant pel talent" amb una visió a llarg termini i un pla estratègic que combina "ambició, sostenibilitat i arrelament", tal com s'explica en el comunicat emès aquest dijous.
Fundat el 1951, el Cornellà al llarg de la seva història ha destacat pel seu sòlid treball de planter i la seva capacitat per competir al més alt nivell dins del futbol semiprofessional espanyol, consolidant-se com un referent en la formació de joves futbolistes. Per les seves files, hi han passat jugadors que posteriorment han assolit l'elit del futbol nacional i internacional, com el porter de la Selecció Espanyola i de l'Arsenal, David Raya; Jordi Alba, excompany de l'argentí tant al Barça com a Inter Miami; Gerard Martín, un dels noms propis recents del FC Barcelona pel seu creixement en la defensa del primer equip; Javi Puado, capità del RCD Espanyol i també internacional amb Espanya; Keita Baldé, internacional amb el Senegal i amb una àmplia trajectòria a grans lligues; Aitor Rubial, un dels capitans actuals del Real Betis Balompié o Ilie Sánchez, campió de la MLS i seleccionat dues vegades per a l'MLS All-Star.
