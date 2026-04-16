Hoquei | Lliga de Campions
L'Igualada Rigat s'acomiada de la Champions venent cara la pell a Porto (5-3)
Els anoiencs han plantat cara al líder indiscutit d'aquesta primera fase en el darrer partit de la temporada en competició europea
L’Igualada Rigat s'ha acomiadat de l’edició d’enguany de la Lliga de Campions amb una lluitada derrota per 5-3 al feu del CF Porto. Els homes que dirigeix Marc Muntané han plantat cara al líder del grup A, però el talent portuguès i les baixes de pilars de l’equip com el capità Roger Bars o Arnau Martínez sota pals han pesat massa davant d’un equip superior i que només ha concedit una desfeta en tota la fase de grups.
Els anoiencs han començat amb energia i ganes el darrer duel d’aquesta temporada a la Champions, i Joan Ruano ha avisat amb una rematada a pal en la primera aproximació visitant. Els de Muntané no han aixecat el peu de l’accelerador, i Àlex Cardil ha aprofitat una rematada del mateix Ruano que ha servit per avançar els anoiencs amb quatre minuts jugats.
Però els portuguesos estaven convençuts a saldar la fase de grups amb victòria, i mitjançant un ràpid contraatac conduït per Gonçalo Alves, els locals han empatat el duel pocs segons després. El Porto ha demostrat per quina raó és el líder del grup, i en menys de tres minuts ha fet pujar el 3-1 amb dianes de Ezequiel Mena i Carlo di Benedetto.
Els igualadins han retallat distàncies amb una bona rematada de Marc González a assistència de Miguel Cañadillas. Però quan millor se sentien els de Muntané, llançats damunt de la porteria que defensava amb molt d’encert Xavier Malián, Telmo Pinto ha recollit un refús que ha enviat al fons de la porteria sobre la botzina del descans.
La segona meitat s'ha disputat a un ritme diferent. Els anoiencs han començat agressius buscant una diana que comprimís l’electrònic aviat, però no ha arribat. Muntané ha fet entrar Ferran Busquets sota pals al descans, i el porter s'ha lluït refusant una falta directa a Di Benedetto.
El Porto només ha aconseguit superar-lo en una acció desafortunada, en què la rematada de José da Costa li ha rebotat al casc i ha acabat dins la porteria. En una de les darreres accions del partit, i en situació de superioritat, González ha col·locat el 5-3 amb què l’Igualada s’ha acomiadat de la competició enguany.
