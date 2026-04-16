Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Cadàver a la BaellsCal MarcelinoLab_06Menú escolar6 restaurants recomanatsRosalíaConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

Curses de muntanya

Marc Bernades, d'Igualada, acaba quart en el Campionat d'Espanya d'ultradistància

L'anoienc va lluitar fins als darrers quilòmetres per a la segona posició i va contribuir al primer lloc que va assolir la selecció catalana en la prova per seleccions autonòmiques

Bernades durant una de les pujades de la prova disputada a la serralada manxega / Arxiu particular

Marc Llohis

Manresa

El corredor igualadí Marc Bernades va cloure en quarta posició el Desafio Calar del Río Mundo, la prova disputada a la localitat manxega de Riópar que acollia també el Campionat d'Espanya d'Ultra Individual i per Seleccions Autonòmiques de la Federació Espanyola d'Esports de Muntanya i Escalada. Una prova molt exigent amb fins a cinc trams molt durs que transitaven tant per senders tècnics i trencacames per la Serra del Segura i Alcaraz que ha coronat l'egarenc Pere Aurell en categoria individual i el conjunt català per equips.

La prova apostava per acumular la quantitat més gran de duresa possible, combinada amb un escenari d'alta muntanya que encara la feia més dura. Un cúmul de circumstàncies que va separar el gra de la palla durant els 70 quilòmetres i els 4.400 metres de desnivell positiu que plantejava la prova. Un escenari que ha servit al conjunt català per a revalidar el títol assolit l'any passat, capitanejats per un Pere Aurell que ha gestionat millor que ningú la prova, imposant-se amb un temps total de 7h 44′ 05″.

Darrere seu va arribar el grup de tres corredors que es van disputar la resta de posicions del podi, format per Bernades, Pau Moreno i Julen Calvó, tots tres de la delegació catalana. La darrera baixada va dictar sentència, i l'igualadí no va poder seguir el ritme de Moreno, actual campió català de l'especialitat, que va ser segon amb un temps de 7h 49′ 03″.

Calvó va tancar el podi, mentre que Bernades es va haver de conformar amb un quart lloc que certificava el domini català de la prova. Lluís Ruiz va completar la participació catalana amb una discreta 70a posició, amb un temps de 9h 51′ 49″ a causa d'uns problemes estomacals que van afectar la seva condició física.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents