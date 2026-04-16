Motor
El Moto Club Manresa arriba als 80 anys programant més activitats
És el club de les dues i quatre rodes més antic de Catalunya que segueix en actiu
En tots aquests anys, l’entitat ha organitzat més de 600 competicions, entre les quals un campionat del món d’enduro
600 competicions, més de 30 proves de campionats estatals, 100 campionats de Catalunya i un campionat del món d’enduro. Aquest és el meritori balanç dels esdeveniments que ha organitzat Moto Club Manresa, que enguany arriba als 80 anys exhibint un gran estat de salut i amb deu activitats programades i una possible excursió al Marroc. És el club de les dues i quatre rodes més antic de Catalunya que segueix en actiu i bressol de pilots com Pep Vila, Toni Elías, Carles Checa o Josep Maria Cantarell.
L’actual president, Antonio Marsinyach (Calders, 1949), qui amb la seva junta va assumir aquest mandat al febrer, és un expilot d’enduro amb dos títols als Campionats d’Espanya d’enduro, amb Ossa el 1974, en categoria absoluta, i KTM el 1982, en cilindrada de 125. «Tenim el repte per davant de continuar fomentant l’esport del motor, que ha estat i és la nostra passió. Som un grup de persones que ens hem posat al capdavant del club amb la il·lusió de fer reeixir l’activitat i continuar sent referència a Manresa, el Bages i Catalunya», destaca
L’entitat compta amb 200 socis i aquest 2026 ha renovat el llibre del 75è aniversari per actualitzar les competicions realitzades i destacar els nous projectes que han impulsat. I és que Moto Club Manresa ha bastit la seva història a través de tot un seguit de proves com ara: velocitat, trial, enduro, motocròs, supermotard, dirt track, quads, regularitat, kàrting o Jet Ski. A més, també han dut a terme altres propostes relacionades com excursions, trobades de vehicles clàssics, fires, exposicions i nits de motor.
Els seus orígens es remunten al febrer de 1946, impulsat per un grup de joves aficionats al motociclisme en un context de postguerra. El primer local era a La Cerverseria, a la Muralla del Carme de Manresa, una ciutat que ja respirava olor a benzina i amb fort tradició industrial. Els inicis van estar marcats per l’escassetat de combustible i la dificultat per comprar motos noves.
Això no obstant, al llarg dels anys han anat superant tots els obstacles de cada moment i ampliant el seu ventall de proves de motos i automòbils. «Les més significatives són de l’Enduro del Bages en motos i la Pujada Sant Mateu de Bages de cotxes, totes dues imprescindibles dels campionats de Catalunya. Les sortides 4x4 i les trobades de clàssics també ocupen una part important», assenyala Marsinyach, però n’hi ha una que supera la resta.
«La Rider 1000, cita no competitiva que cada any aglutina a més de 2.000 motards en esdeveniment pioner i sense igual», assegura Marsi -diminutiu del cognom amb el qual també se’l reconeix-. La sortida d’aquest esdeveniment enguany es farà a Tortosa perquè els participants «ja coneixen molt les carreteres de la comarca i voltants, però l’any que ve volem que torni al Congost», revela.
Per aquest any del 80è aniversari, l’entitat ha organitzat un programa més ampli d’activitats. Entre les que ja s’han dut a terme, hi ha l’esmorzar de col·laboradors (28 de març) i l’Excursió de motos clàssiques d’Artés (12 d’abril).
Aquest cap de setmana hi ha programada la Pujada en cotxes de Sant Mateu de Bages, el 26 d’abril la Copa Catalana Enduro Country de Calders, entre el 22 i el 24 de maig la Rider 1000 a Tortosa, al juny la Trobada de clàssiques a Sant Mateu, el 24 i 25 d’octubre el Campionat de Catalunya d’Enduro a Calders, l’1 de novembre el Campionat Catalunya Trial Open, el 8 de novembre la Copa Catalana de Trial Clàssiques i al llarg de l’any es faran diverses excursions 4x4.
Ton Marsinyach, un home amb benzina a les venes
La passió pel món del motor del president del Moto Club, Antonio Marsinyach, li ve des de ben petit a la Colònia Jorba, Calders, pel seu germà Pere. La seva primera moto va ser una Ossita 50 i va començar en asfalt, corrent la Pujada en costa del Pont de Vilomara. Aviat va passar a l’enduro, i Ossa es va fixar en el seu talent en una prova a Manresa. Va ser l’inici dels seus èxits, juntament amb una victòria a les 24 Hores de Montjuïc i un Campionat estatal de resistència.
Però més enllà de la faceta competitiva, el president del Moto Club ha destacat per ser importador de motos Ancilloti i després KTM entre 1980 i el 2020 a través de Marsimoto, la seva marca. Fa uns cinc anys es va jubilar i va traspassar el negoci, que avui opera com a Màquina Motors, a Sant Fruitós. Com a importador de la firma austríaca, va dirigir els equips oficials d’enduro i motocròs. Actualment, el seu hobby és comprar KTM que havia venut als 80: en conserva algunes i en ven d’altres.
Subscriu-te per seguir llegint