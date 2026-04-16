Sant Vicenç estrena una exposició centrada en els 50 anys del futbol sala al municipi

El recull es podrà veure a la biblioteca, però l'acte d'inauguració es durà a terme divendres a l'auditori Maria Carme Grauvilardell a les 18.30 hores

L'exposició es podrà visitar a la biblioteca municipal / Oscar Bayona

Sant Vicenç de Castellet estrenarà divendres 17 d'abril una exposició que gira al voltant dels 50 anys del futbol sala al poble. Un recull que pretén retre homenatge a una disciplina esportiva que es va començar a practicar al municipi a mitjans dels anys 70 del segle passat que es podrà veure a la biblioteca municipal. La inauguració oficial tindrà lloc el mateix divendres, tot i que serà a l'auditori Maria Carme Grauvilardell previst per a les 18.30 hores.

La primera agrupació de futbol sala a la localitat bagenca data de l'any 1976. Una entitat que va resultar essencial per acollir els primers equips amateurs masculins i femenins de la localitat. Aleshores, els esportistes que formaven aquests conjunts jugaven a la pista poliesportiva del costat del pavelló, encara sense la coberta.

En aquest ambient incipient van començar a aparèixer nombroses lligues i tornejos de futbol sala que es disputaven al municipi. L'exposició repassa també els episodis més recents de la disciplina al poble, principalment el naixement, el 2008, del Club Esportiu Futsal Vicentí. Una entitat que va portar el futbol sala federat al poble i una estructura professionalitzada.

A l'acte de la inauguració, que tindrà lloc a l’auditori Maria Carme Grauvilardell a les 18.30 hores, hi assistiran Esteve Olivella, delegat de la Federació Catalana de Futbol al Bages-Berguedà-Cerdanya, David Munera, santvicentí i entrenador de Segona B, i de Joan Tarrias, santvicentí i exjugador de Divisió d’Honor.

Tracking Pixel Contents