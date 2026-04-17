Bàsquet | Lliga U22
El Baxi Manresa sub-22 tanca el curs amb una desfeta a casa contra el Casademont Saragossa (72-75)
El bagencs han portat a un final a cara o creu un duel que s'havia complicat a l'inici de l'últim quart i que han pogut guanyar en el darrer llançament
El Baxi Manresa sub-22 ha tancat la temporada de la Lliga U amb una ajustada derrota al Nou Congost contra el Casademont Saragossa, tercer classificat (72-75). Els bagencs han estat capaços de portar a un final a cara o creu un partit que s'havia complicat i en què els aragonesos han tingut més sang freda. Amb la desfeta, acaben aquesta segona fase en setena posició -només per sobre del Joventut-, havent aconseguit tres victòries.
El primer període del partit ha estat clarament dominant pel Saragossa, assumint una màxima renda de tretze punts (10-23) que han fonamentat a partir de l’equador del tram. Llavors, els jugadors de Nacho Juan, sota la batuta d’un Max Gaspà acaparant la faceta anotadora, han firmat un parcial 13-0 per empatar el duel al començament del segon quart.
Bergseng i Lederman també han tingut un protagonisme marcat en el primer acte, mantenint els locals a l’estela dels forans. El jugador, però, que ha situat el Baxi per davant ha estat Jan Pumarola amb cinc punts consecutius (35-34). Ha estat la demostració definitiva que els bagencs havien igualat les forces i que es trobaven més forts que els rivals. Aquesta lleugera superioritat en el joc s’ha traslladat al marcador amb una cistella de Bergseng que ha situat els manresans per davant al descans.
La igualtat ha presidit els deu minuts del tercer període. Ambdós equips han practicat un interessant intercanvi de cistelles que ha dibuixat un empat a 56 abans d’afrontar l’últim capitol del matx. Aleshores, els aragonesos s’han escapat de nou punts (58-67) amb un contundent parcial que semblava que deixava fora de joc el filial del Baxi. Res més lluny de la realitat. Gaspà, amb dues cistelles molt meritòries, Rosell, amb un 2+1, i Pumarola han reequilibrat el marcador (68-68).
En un final a cara o creu, una cistella de Naspler ha col·locat els de Nacho Juan per davant. El domini del rebot els concedia moltes segones oportunitats, però el Casademont Saragossa ha tingut més sang freda per aprofitar millor les seves accions i Gaspà i Bergseng han errat dos tirs que haurien dut al partit a la pròrroga.
