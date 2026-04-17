Futbol sala/Segona Divisió B
Covisa Manresa: cronologia d’una temporada soferta i salvada a temps
El Covisa Manresa té a tocar una permanència que semblava molt difícil a la jornada 10, amb nou derrotes i un empat
Els fitxatges de jugadors importants, la recuperació d’efectius lesionats i el relleu a la banqueta han estat claus per fer reviscolar un equip que estava a l’abisme amb només un punt de 30 possibles
Falten tres jornades per acabar el curs i el Covisa Manresa ja respira tranquil. Té a tocar una permanència que qualsevol hauria signat amb els ulls tancats a la jornada 10. L’equip era últim destacat de la lliga i només havia estat capaç de sumar un punt: nou derrotes i un empat. Un panorama desolador que va acabar amb la destitució d’Antonio Mesa el 4 de novembre i Jairo Molero agafant-ne el relleu. Els fitxatges al llarg del curs i la recuperació d’efectius ha estat clau per fer reviscolar una nau que semblava encallada a l’abisme més profund.
«Estàvem enfonsats, en una situació força crítica i la moral era baixa. Els jugadors no estaven acostumats. Havíem jugat bons partits, però per diferents detalls no els vam saber treure», explica a Regió7 el tècnic Jairo Molero.
Una de les derrotes que va costar més de pair va ser la patida contra el Cerezo Futsal Lleida a la jornada 7. Els manresans guanyaven 2-1 al Pujolet i en els últims vint segons els visitants van remuntar fins al 2-4, amb tres gols del mateix jugador. Aquesta desfeta va ser l’exemple més paradigmàtic de la fràgil situació que vivia un Covisa malastrugat i llastrat físicament.
En aquest context, hi va haver tres revulsius que van capgirar la tendència. La incorporació del veterà Héctor Albadalejo a mitjans d’octubre, el mencionat relleu a la banqueta i el retorn de David Lozano el 12 de novembre.
«Vam sumar experiència. L’Héctor és un jugador contrastat i amb una llarga trajectòria. En David ja coneixia el club. Ens van aportar aquest plus de motivació i un aire fresc que necessitàvem», assenyala l’entrenador.
Així i tot, els resultats no van ser immediats, sobretot pel que fa al jugador de 43 anys, qui s’ha convertit en el màxim golejador de l’equip amb 19 dianes. «Li va costar entrar a l’Héctor. La seva virtut és fer gols i les primeres jornades no van ser fàcils, però passats els partits ha marcat la diferència, aportant-nos veterania i tranquil·litat», assegura Molero.
Dos aspectes que, combinats amb una millor química entre els nous integrants, van guiar l’entitat bagenca al primer triomf del curs el 22 de novembre contra l’Hospitalet Bellsport. En les següents jornades, van seguir sumant successivament de tres en tres a casa fins que al 31 de gener van topar amb el Mataró. Tot i la bona collita, l’inici negre encara els feia estar a set punts de la permanència.
Llavors, va arribar Roger Bermusell, manresà format al Pujolet. Els últims fitxatges han estat Sergi Piquer, Oriol Jo i Mohamed Taous. Tots ells incorporats el febrer, abans del tancament del mercat. «Hem aconseguit més rotacions i tenim jugadors forts. A més, els juvenils han tingut aportacions meritòries en els moments més complicats. És una millora considerable de la plantilla i ens dona la possibilitat de seguir competint per tots els partits», apunta un tècnic que, alhora, també ha tingut un paper decisiu.
Així, Molero i els seus ajudants han reforçat l’anàlisi dels rivals, els vídeos correctius, però sobretot, remarca, «la tranquil·litat de mantenir els peus a terra i ser conscients que la dinàmica canviaria».
I així va ser. Els manresans van firmar un mes de març impol·lut, encadenant quatre triomfs consecutius fins a situar-se actualment set punts per sobre del descens. «Quan la dinàmica és positiva, els jugadors mostren com són. Estem bé, però no ens podem relaxar i venim d’una setmana dolenta. Volem rematar la feina aquest cap de setmana, segellar la permanència i gaudir el que ens queda com a equip junts», clou Molero.
