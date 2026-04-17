Futbol sala/Segona Divisió B
El Covisa Manresa vol segellar la permanència a la pista del cuer
Una victòria a la pista del CFS Bisontes Castelló aquest dissabte garantiria la continuïtat de la formació bagenca a Segona Divisió B una temporada més
Regió7
El Covisa Manresa buscarà aquest dissabte, a les 5 de la tarda, a la pista del cuer, el CFS Bisontes Castelló, sumar els tres punts que li permetin segellar matemàticament la permanència una temporada més a la Segona Divisió B. Els bagencs no volen que la derrota davant el CN Sabadell (5-10) destaroti una formació que venia d'una ratxa de quatre victòries consecutives.
Amb set punts de marge sobre el primer equip que marca el descens, el Cerezo Futsal Lleida, a tres jornades per cloure la lliga, l'objectiu és a prop, però l'equip dirigit per Jairo Molero no se'n refia. Tot i ser un equip ja descendit, els valencians sortiran a totes i sense cap pressió per intentar acabar el curs amb bones sensacions. A més, a casa seva han estat capaços de guanyar diversos partits de consideració, sobretot a l'inici de lliga.
Així doncs, de tretze compromisos com a local, n'ha guanyat cinc: el Canet, el Lleida, el CCR Castelldefels, l'Illes Balears Palma Futsal i l'Indústries B. També van empatar contra el CN Sabadell ara fa poques jornades. En el duel directe contra els manresans al Pujolet de la primera volta, el Covisa es va imposar per un clar 7-1.
En l'apartat estadístic, el Bisontes ha anotat molts menys gols que els de Jairo Molero: un total de 69 per 100 dels bagencs. Pel que fa a les dianes encaixades, hi ha més igualtat, ja que els valencians n'han rebut 120 i el Covisa 119.
Per a la disputa del partit, creix la llista de les absències: Checa, Asis, Uri jo i els dubtes de Bermusell i el porter Blasco.
