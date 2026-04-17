Bàsquet | Lliga Femenina 2
El Manresa CBF celebrarà amb una gran festa la retirada de Maria Sall i el final d'etapa de Marc Rovirosa
L'entitat magenta celebrarà el final de la seva primera temporada a Lliga Femenina 2 amb una botifarrada per a tots els aficionats que es desplacin fins al Nou Congost
Segons ha explicat Xavi Vera, el club aprofitarà per presentar les noves equipacions de cara a la temporada vinent i sortejarà dos premis entre el públic
El Manresa CBF aprofitarà el partit de dissabte al Nou Congost per a organitzar una gran festa del bàsquet femení manresà. Serà una jornada que estarà marcada pels comiats. El primer, la permanència assolida en el debut a Lliga Femenina 2. El segon, molt més humà, ja que com ha explicat el membre de la junta del club, Xavi Vera, "agrairem la feina del Marc Rovirosa, que acaba una etapa i deixarà de ser l'entrenador principal del primer equip; i també acomiadarem la Maria Sall, que es retira com a basquetbolista".
Vera ha reconegut que el Manresa CBF no tanca la possibilitat que tots dos continuïn formant part de l'esquema tècnic o organitzatiu de l'entitat, tot i que encara no hi ha res tancat. El conjunt magenta vol que la festa de comiat de la temporada comenci fins i tot abans que els àrbitres llancin la primera pilota al cel del Congost, i permetran que en aquesta ocasió l'entrada a l'equipament manresà sigui gratuïta perquè s'hi reuneixin el nombre més gran d'assistents possible.
Els actes de comiat emotius es duran a terme una vegada finalitzi el partit, però ja al descans hi haurà novetats. Segons ha confirmat el membre de la junta, "a la mitja part hi haurà dos sortejos per a tots els aficionats que siguin al pavelló i que prèviament hagin omplert l'octaveta amb què es durà a terme el sorteig". Els premis seran suculents per a tothom, el primer especialment per als amants de la gastronomia, ja que podran gaudir d'un àpat a Cal Pepitu gratuït. El segon, com no podia ser d'una altra manera, tindrà el bàsquet com eix vertebrador, i Vera l'ha definit com "una experiència VIP basquetbolística".
Noves equipacions
Al final del duel, i després dels emotius comiats de Sall i Rovirosa, "la Magentina entrarà a la pista acompanyada de dues jugadores que portaran les noves equipacions de l'entitat de cara a la temporada 2026/27". Segons ha explicat el membre de la junta, "seguiran la consigna de 'som magenta'" i constaran de les dues samarretes de joc i una d'entrenament.
Per acabar d'arrodonir la festa, el club ha organitzat una botifarrada popular que servirà per arrodonir aquesta primera temporada a la tercera categoria del bàsquet femení estatal. Un àpat que han organitzat de la mà del Restaurant Complex i per al qual ja es poden adquirir els tiquets al mateix establiment. Vera ha confirmat que el mateix dissabte també es podran comprar a un espai a l'exterior del pavelló.
En aquesta darrera celebració es duran a terme més sortejos de samarretes i de productes del club que, en aquest cas, Vera ha qualificat "d'estiuencs". En definitiva, el Manresa CBF planteja acomiadar la temporada i dos pals de paller de l'equip que ha portat l'entitat fins a Lliga Femenina 2 amb una gran festa oberta a tota l'afició del bàsquet manresà.
