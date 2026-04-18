Bàsquet | Lliga Femenina
El Cadí la Seu venç el Gernika i certifica la permanència (74-64)
L'equip urgellenc ha fonamentat la remuntada en un gran nivell tant en defensa com en atac a la represa
El Cadí la Seu ha superat el Lointek Gernika Bizkaia per 74-64 i d’aquesta manera certifica de manera matemàtica la permanència a la Lliga Femenina Endesa. El conjunt que dirigeix Pepe Vázquez s'ha fet fort davant de la seva afició, i el Palau Municipal d’Esports de La Seu d’Urgell ha estat un importantíssim sisè jugador quan les jugadores urgellenques més ho han necessitat.
El partit ha començat amb una igualtat manifesta, tant damunt del parquet com a l’electrònic. El Cadí patia una mica davant del joc interior basc, però, en canvi, es feia fort en les accions en transició, recuperant moltes pilotes gràcies a una bona intensitat en la línia de passada.
El segon període ha estat, amb diferència, el pitjor per a les locals, que continuaven sense trobar la manera de tallar el canal anotador interior que obria el conjunt biscaí, que ara era molt més curós amb la pilota i tallava de soca-rel la font principal d’anotació del conjunt pirinenc.
Però el partit s'ha capgirat del tot a la represa. Les locals han començat a fer-se fortes a la pintura. Una inspiradíssima Ainhoa Gervasini ha capitanejat el conjunt de l’Alt Urgell fins a un lideratge que ja no han deixat escapar gràcies a un gran to defensiu que ha bloquejat les visitants.
