Futbol sala
El Covisa Manresa guanya a la pista del cuer i s’assegura la permanència (2-5)
Una aturada salvadora de Cella i dos gols de Jordi Sánchez i David Lozano garanteixen la salvació matemàtica a falta de dues jornades
Amb aquesta, els bagencs sumen set victòries consecutives
El Covisa Manresa ha guanyat a la pista del Bisontes de Castelló, el cuer del grup 3 de la Segona Divisió B, per 2 gols a 5 i s’ha assegurat la permanència a la categoria el curs que ve. Amb aquesta, els bagencs ja sumen set victòries consecutives.
El conjunt de Jairo Molero volia aprofitar el bon moment de forma per no deixar escapar el tren de la salvació abans de disputar les dues últimes jornades. Així, els seus jugadors han sortit amb les idees claríssimes i gairebé tota la primera part se l’han passat plantats a camp contrari.
Si normalment la pressió alta ja és un signe d’identitat d’aquest Covisa Manresa, aquest cop li ha sortit especialment bé. Els bagencs han recuperat constantment a tres quarts i no s’han hagut de preocupar ni un moment per guardar la porteria defensada per Marc Cella. Sí que ho han hagut de fer per transformar les nombroses ocasions a gol. En els primers minuts, no ho ha aconseguit per errades comeses en l’última passada, i, en els següents, per no afinar la punteria i perdonar en la definició. La recompensa ha arribat en el tram final, quan Héctor ha culminat una transició molt ràpida amb un toc suau al col·locat al segon pal.
A la segona part, no s’ha mantingut la tendència anterior. El Bisontes ha signat un inici molt més ambiciós i ha arribat a dominar i acostar-se amb continuïtat a l’àrea manresana. Això no obstant, ha tornat a ser el Covisa l’equip que ha tingut les ocasions més clares. Almenys Aaron, Mellado, David Lozano i Héctor han xutat a la porteria visitant amb prou opcions per fer el segon i agafar un marge preuat de cara el tram final.
No ha perdonat el conjunt visitant, que ha posat la por al cos dels jugadors del Covisa amb un gol de Juan Carlos. Aquest s’ha vist tot sol davant de Cella i han empatat amb un xut col·locat al pal més allunyat. Han reaccionat de manera contundent els bagencs i Mellado ha fet l’1 a 2 en la següent ocasió bagenca.
El tercer gol que ha fet Jordi Sánchez més endavant ha permès que quan els locals han tret el porter jugador i han reduït diferències, el Covisa encara anés per davant en el marcador. Tot i que els visitants no han renunciat al partit fins als darrers instants, una aturada salvadora de Cella i dos gols més de Sánchez i David Lozano han donat els tres punts i la salvació matemàtica al conjunt bagenc.
