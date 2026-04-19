Bernal continua sense fer el pas definitiu
El migcampista del Barça es va lesionar fa dues setmanes en el partit de Lliga contra l’Atlètic de Madrid i encara no s’entrena amb el grup
Jordi Gil
El FC Barcelona ha tornat als entrenaments després de tres dies de descans. L’entrenador, Hansi Flick, ha volgut donar una pausa als jugadors després del cop dur que va suposar l’eliminació contra l’Atlètic de Madrid als quarts de final de la Champions i els ha donat marge per desconnectar.
En la represa de l’activitat ha destacat, encara, l’absència de Marc Bernal, que no s’entrena amb el grup. El jugador ja va viatjar a Madrid sense l’alta mèdica i finalment no va poder entrar a la convocatòria per la lesió al turmell que es va fer en el partit de Lliga contra el conjunt matalasser.
La lesió s’havia estimat en deu dies, però ja n’han passat dues setmanes i el jugador encara no ha fet el retorn definitiu. En qualsevol cas, no hi ha pressa. Un cop consumada l’eliminació europea, les urgències han disminuït i el Barça té més alternatives en aquesta posició amb el retorn de Frenkie de Jong.
De fet, Christensen, Raphinha i Bernal són ara mateix els únics jugadors que continuen a la infermeria, tot i que en el cas de Bernal el club actua simplement amb prudència, ja que la seva evolució és positiva.
Per la seva banda, Fermín tampoc no va saltar al camp per precaució, després del cop a la cara que va rebre amb Musso i que li va provocar diversos talls en el partit de Champions contra l’Atlètic de Madrid.
El pròxim partit del Barça serà dimecres contra el Celta a les 21.30 h, en un dels set enfrontaments que resten per tancar el campionat. El conjunt blaugrana buscarà una victòria per consolidar els nou punts d’avantatge respecte del Reial Madrid, que jugarà dimarts a la mateixa hora contra l’Alabès al Santiago Bernabéu.
Hansi Flick no vol que l’equip es despisti malgrat aquest marge i des d’aquest dissabte ja ha tornat a exigir màxima concentració amb la mirada posada en el duel contra el conjunt gallec, que no travessa el seu millor moment després de caure a l’Europa League contra el Friburg, però que continua lluitant per tornar a Europa la temporada vinent.
El Barça també ha recuperat part de la moral i Szczesny ha animat l’entrenament amb la celebració del seu 36è aniversari. Els companys li han fet el tradicional passadís de plantofades i l’han aixecat a coll. Un ambient que evidencia que la patacada europea comença a quedar enrere.
