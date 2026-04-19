Bàsquet | Super Copa Femenina | Super Copa Masculina | Copa Catalunya Femenina
El CB Igualada apallissa el Premià (81-58) i demostra que va llançat cap a la segona plaça de la lliga
La formació anoienca deixa fora de combat les visitants amb un inici demolidor
Un ASFE sòlid guanya el Sant Gervasi (50-53) i segueix fent números per assolir la salvació
El CB Artés pateix una derrota molt cruel a Vic (66-65)
El CB Martorell s'imposa al feu del Montgat i suma el cinquè triomf consecutiu
El CB Igualada va llançat cap a la segona posició. Aquest passat cap de setmana van tornar a mostrar les seves credencials per aconseguir el seu objectiu i disputar les anhelades fases d’ascens apallissant el Wecolors AB Premià (81-58). Les anoienques van deixar fora de combat les seves adversàries amb un inici demolidor.
I és que les prestacions ofensives que van exhibir les jugadores dirigides per Joan Albert Cuadrat van fregar l’excel·lència: 22 punts al primer quart, 42 al descans i 72 al tercer període. El pavelló de Les Comes va gaudir de valent amb l’espectacle d’un equip que encadena molt bona dinàmica i que té molta fam per superar-se i millorar.
Amb aquestes xifres anotadores van fer miques un rival gens menyspreable com el Premià, tercer classificat i empatat amb l’Igualada a la classificació. La renda favorable al tercer quart era de trenta punts, una circumstància que va contribuir a un comprensible relaxament en un final de pur tràmit.
El pròxim rival del CB Igualada és el Càmping Bianya Roser, una formació immersa en la lluita capdavantera amb les anoienques que va ensopegar contra el CB Grup Barna.
Fitxa tècnica
CB IGUALADA: Compte 13, Tajahuerce 2, Ojide 7, Puente 8, Roqué 19 -cinc inicial- Blanco 12, Vidal, Soler 11, Díaz 2, Nieto 7
WECOLORS AB PREMIÀ: Valls 2, Lirio 8, Sanz 7, Serrano 5, Piñol -cinc inicial- Casas 4, Vera 7, Guerrero 6, Merigo, Carbonell, Colls 2, Martínez 3
ÀRBITRES: Riera i Royo
PARCIALS: 22-6, 42-18, 72-42, 81-58
L'ASFE desespera el Sant Gervasi i suma el sisè triomf
El Petropintó ASFE va exhibir solidesa mental per endur-se un nou triomf, contra el Sant Gervasi a domicili (50-53), que les manté vives en la lluita per assolir una permanència que és a dos partits i que no depèn únicament dels seus resultats.
Les matemàtiques són senzilles: guanyar els tres duels que queden -tots a casa- i que el Joventut Les Corts, contra qui jugaran l’ultima jornada, perdi tots els seus compromisos fins al final. Encara hi ha una altra variable, tot i que més remota: vèncer només dos partits, i que un d’ells sigui contra l’esmentat rival per més de divuit punts.
Davant les barcelonines, l’ASFE van mostrar més maduresa per assumir el lideratge i sumar el sisè triomf del curs. Malgrat que les santfruitosenques van experimentar moments complicats al llarg del partit per la manca d’encert, les locals van ser incapaces de capgirar el resultat i es van desesperar.
Aquesta circumstància va ser decisiva perquè les visitants s’alcessin victorioses en aquesta cursa a l’esprint per a la salvació.
Les jugadores més destacades del quadre dirigit per Sergi Hormigo van ser Anna Fornells i Laura Colldeforn, autores de 16 i 13 punts, respectivament.
Fitxes tècniques
SANT GERVASI: Macias 9, Robert 5, Fuentes 3, Miguelez 4, Garcia 4 -cinc inicial- Rosell 3, Ponsa 9, Alba, Pino 3, Pérez, Parra 6, Rodríguez 4
PETROPINTO ASFE: Fornells 16, Salas 2, Morros 3, M.López 3, M.Momotiuk 7 -cinc inicial- A.López, Colldeforn 13, L.Momotiuk 2, Franch, Albàs 3, Clarà 4
ÀRBITRES: Ruiz i Cardozo
PARCIALS: 12-15, 22-24, 37-40, 50-53
Un triple contra taulell aboca l'Artés a la derrota
El CB Artés va patir una derrota molt cruel a la pista del CB Vic 2-Universitat de Vic (66-65) després que un triple contra taulell des de vuit metres per part dels visitants en l’última acció els privés d’emportar-se un partit que havien dominat completament. Sense tenir gaire encert, l’equip dirigit per Oriol Sensat va saber fer-se un lloc en el partit i assumir la iniciativa. De fet, va ser en l’últim tram quan van assolir la màxima renda (41-54), però llavors els osonencs van establir una defensa zonal que va destarotar lleugerament els bagencs. Tanmateix, el duel seguia al seu abast i va ser el relaxament dels darrers dos minuts els que van abocar el partit al cara o creu final.
Fitxa tècnica
CB VIC 2-UNIVERSITAT DE VIC: Baiget 2, Pallarès 18, Coderch 3, Paré, Rodríguez 4 -cinc inicial- Garcia, Soy, Riera 16, Carrera 11, Navàs 7, Amengual, Arumí 5
CB ARTÉS: F.Mas 8, Roqueta 21, Sakai 2, Guitart 8, Pujolreu 11 -cinc inicial- Oliinychenko, Cuñé 3, Soler 4, E.Mas 3, Portella 5, Ferrer, Orrit
ÀRBITRES: López i Carrasco
PARCIALS: 11-16, 26-31, 41-47, 66-65
El Martorell tomba un dels equips més forts a domicili
El CB Martorell continua en estat de gràcia. Aquest diumenge va sumar el cinquè triomf consecutiu després de sotmetre a domicili un dels equips més forts de Super Copa Masculina, l’UE Montgat (71-82). Els del Baix Nord van fonamentar la seva victòria gràcies a un fulgurant primer període en què van posar sorra pel mig. Llavors, els d’Andrés Joya es van dedicar a administrar una renda que van veure perillar a la represa per un parcial de 14-2 dels locals que els situava a cinc punts (43-48). Malgrat aquest daltabaix, el Martorell va fer gala de la seva solidesa i no es va deixar espantar pels fantasmes del passat, segellant un triomf que ja els impulsa fins a la cinquena posició de la taula. El pròxim diumenge rebran la visita del CB Alpicat, un cuer que encadena dues victòries.
Fitxa tècnica
UE MONTGAT: Sosa 6, Bassas 14, Balague 21, Palau 3, Rodríguez 4 -cinc inicial- Aguado 2, Oleart 4, Martí 5, V.Sánchez 4, Traver 3, J..Sánchez 5, Villa
CB MARTORELL: V.Díaz 14, Joya 2, Peláez 3, Yeste 11, Bascuñana 17 -cinc inicial- A.Díaz 6, Ribas 5, Cáceres 2, Corral 4, Corominas 16, Ortiz 2, Uriel
ÀRBITRES: Del Olmo i Corominas
PARCIALS: 9-25, 29-46, 50-60, 71-82
