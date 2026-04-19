Futbol | Tercera Federació
Derrota sense conseqüències del CE Manresa abans de rebre el Badalona al Congost (2-0)
Tot i que els bagencs es topen amb una gran versió de la Montañesa, la derrota dels badalonins amb el filial de l'Europa manté els tres punts de marge que els manresans tenien al capdavant de la classificació
El CE Manresa ha patit una derrota dura per 2 a 0 en la seva visita a la Montañesa de Nou Barris just abans de rebre el CF Badalona al Congost. Tot i que els bagencs s’han topat amb una gran versió dels locals, la derrota dels badalonins manté el marge de tres punts que els manresans tenien al capdavant de la classificació del grup cinquè de Tercera Federació.
El conjunt de Sergi Trullàs afrontava la primera de les quatre finals que li restaven per proclamar-se campió de lliga i assolir l’ascens directe. I ho feia ni més ni menys que al camp de la Montañesa, un dels escenaris més complicats de la categoria.
De fet, ja des de bon inici, els locals han ensenyat com és que, aquest curs, només tres equips han estat capaços de sortir de la Bombonera de Nou Barris amb els tres punts. Així, s’han beneficiat de l’experiència d’estar acostumats a jugar en un camp de dimensions molt reduïdes, s’han mantingut en un bloc molt compacte que ha viatjat junt i que ha eliminat totes les opcions clares de passada per zones interiors i ha sortit a la transició amb perill quan ha trobat l’ocasió idònia per fer-ho.
Ha semblat que tot plegat agafava per sorpresa els jugadors bagencs, que han estat especialment espessos i gairebé no han pogut encadenar més de tres passades en tot el primer quart d’hora. La situació ha fet que Òscar Pulido s’acostés a l’àrea tècnica per rebre instruccions del seu tècnic, Sergi Trullàs.
Com era d’esperar per com havia començat l’enfrontament, ha estat la Montañesa qui ha fet el primer gol en una falta lateral de Matheus castigada amb targeta groga. Malgrat no disposar de massa angle, Miguel ha optat per xutar directe i confondre un Òscar Pulido que no ha pogut refusar de punys des de sota els pals de la seva porteria.
Com que la Montañesa ja en tenia prou amb l’1 a 0, ha preferit no cometre més riscos i fer un pas enrere. Això ho ha aprofitat el Manresa per estirar-se i combinar a la frontal de l’àrea, a veure si així era capaç d’esgarrapar alguna ocasió. I així ha estat.
El primer a acostar-s’hi ha estat Matheus, que ha perdonat una ocasió claríssima des de l’àrea petita i, poc després, també Ayoub ha deixat escapar una bona ocasió quan no ha controlat amb encert una passada lateral prop del punt de penal que li hauria permès empatar. A la jugada següent, un defensor ha tret de sota pals una rematada de Moha Ezzarfani amb el porter Èric ja vençut, i, per si no n’hi havia prou, l’assistent ha anul·lat un gol d’Ayoub per fora de joc.
El conformisme de la Montañesa s’ha mantingut a la segona part mentre el Manresa ho continuava provant amb una barreja de possessions llargues i joc directe. Però no aconseguia incomodar prou als locals i la sensació de perill ha estat força inferior que al primer temps.
Les poques opcions que el Manresa tenia per endur-se alguna positiva de l’enfrontament s’han acabat d’esvair quan Pulido ha fet caure Cunha dins l’àrea. Ha agafat la responsabilitat el capità local Sierra, que ha ajustat molt el seu xut al pal dret, impossible pel porter manresà.
Tampoc els canvis de Trullàs han servit per modificar res més, i el Manresa ha acabat per cedir la derrota. Per fortuna bagenca, l'ensopegada del seu perseguidor immediat, el CF Badalona, amb el filial de l'Europa, el manté líder abans de rebre els badalonins diumenge que ve al Congost.
