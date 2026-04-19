El Gimnàstic juvenil pren Mallorca i té un peu a la permanència (3-4)
Els manresans s'imposen al tercer classificat de la lliga i posen quatre punts de distància respecte el descens quan només queden dos partits per disputar
El Gimnàstic de Manresa juvenil va aconseguir sumar tres punts clau per la permanència al complicat camp del Mallorca, el tercer classificat del grup (3-4) en un dels millors partits dels bagencs aquest curs. Els manresans estan a quatre punts de la zona de descens, quan només queden dos partits per disputar. Una victòria la setmana que ve deixaria segellada la salvació.
I això que el partit va començar de la pitjor manera possible. Al primer minut de joc, després de diversos remats i pilotes a l'àrea, Anastasios Sidiropoulos va aconseguir anotar el primer gol pel conjunt local. Això va fer despertar al conjunt manresà, que va lluitar tots els duels, tenia la possessió i recuperava pilotes de perill al mig del camp, mentre s'apropava a la porteria balear. Al minut 10, el porter local es lluïa en una rematada de Renzo Deluchi, i cinc minuts després, de nou havia de respondre a un xut de David Martínez. Abans de la mitja hora de joc, en un servei de banda, Alex Urcan prolongava la pilota amb el cap i el mateix Martínez no perdonava per fer el gol de l'empat. Als minuts finals de la primera meitat, Pol Rico servia una falta lateral, i el rebuig l'engaltava Eloi Ibars que, amb un fort xut, avançava els visitants. I al tercer minut d'afegit del primer temps, l'àrbitre xiulava penal a favor dels manresans i Pau Galobardes el transformava al fons de la xarxa.
Els mallorquins no volien deixar perdre els punts i, només sortir, de nou, van tornar a anotar, mitjançant Biel Serra. Això no va fer patir als bagencs, que van mantenir el guió de partit i van tenir diverses accions, guiades per un sempre inspirat Cristian Domínguez. A l'hora de joc, Domínguez es desfeia del seu marcador i feia una centrada rasa cap a la posició de Galobardes, que rematava a boca de canó per posar el 2-4. Els locals insistien, i van tornar a retallar distàncies amb una jugada individual de Daniel Ramos, però els visitants es van mantenir endreçats en defensa i van evitar el gol de l'empat per endur-se tres punts clau de l'illa de Mallorca.
RCD MALLORCA: Adriano Torres, Morera (Carvajal 60’), Fresneda (Alemany 46’), Mendes (Garau 74’), Hurtado, Yerga, Ramos, Serra, Sidiropoulos (Arbós 60’), Garvi i Álvaro Torres (Diallo 72’).
GIMNÀSTIC DE MANRESA: Lagunas, Urcan, Ceprián (Arnau 72’), Monsó, Nkosi, Ibars, Galobardes (Escaler 90’), Deluchi, Martínez (Sannoh 72’), Rico i Domínguez (Alsina 78’).
ÀRBITRE: Federico Javier Sáiz, auxiliat per Víctor Manuel Morey i Alexandre Mulet.
GOLS: 1-0 Sidiropoulos min 1, 1-1 Martínez min 27, 1-2 Ibars min 41, 1-3 Galobardes (p) min 45, 2-3 Serra min 47, 2-4 Galobardes min 62, 3-4 Ramos min 75.
