Waterpolo | Segona Divisió masculina

L'Adbisio CN Manresa cau davant d'un Echeyde B massa talentós (24-16)

Els joves jugadors manresans han acabat sucumbint davant l’equip filial tinerfeny, que a la primera ha encarat el duel i l'ha sentenciat a la tercera

Els jugadors manresans, abans de començar el partit a Tenerife / CN Manresa

Marc Llohis

Manresa

L’Adbisio CN Manresa ha caigut en el penúltim desplaçament de la temporada a la piscina de l’equip filial del Santa Cruz de Tenerife Echeyde. El jove conjunt que dirigeix David Torilo ha venut cara la seva pell davant d’un conjunt que sobreïx talent en gairebé totes les posicions, i que compta amb diversos jugadors en dinàmica del primer equip, que juga a Divisió d’Honor, la màxima categoria del waterpolo estatal.

Els manresans han sorprès els locals en els primers instants de partit, avançant-se fins a dues ocasions a l’electrònic en els primers dos minuts. Però els locals han sabut trobar el forat als diferents esquemes defensius que plantejaven els de Torilo, i amb un parcial de 7-1 ha col·locat 5 gols de marge a l’electrònic.

Els manresans no han abaixat els braços, i malgrat que en aquestes alçades estan més centrats a consolidar situacions de joc i donar minuts a jugadors que han tingut menys protagonisme, han aconseguit guanyar la segona part. Després del descans, els locals no han aturat l'allau ofensiva i han sentenciat el duel a cop de talent.

