L'Igualada s'imposa al Balaguer i s'acosta al líder (3-0)

Els anoiencs dominen l’enfrontament i es queden a cinc punts del líder, el Singuerlín, que empata el seu tercer partit consecutiu

Elhadji Baldeh celebra el seu gol davant el Balaguer / Núria Fau

Lluc Grandia

Igualada

L'Igualada es va imposar al Balaguer (3-0) en un nou partit seriós del conjunt igualadí, que va tenir nombroses ocasions i va controlar tot l'enfrontament. Aquest resultat, sumat al tercer empat consecutiu del líder Singuerlín, fa que els anoiencs es mantinguin segons, però a només cinc punts del lideratge. L'Igualada jugarà les darreres quatre jornades de lliga, precisament, contra els quatre equips bagencs.

La primera jugada del partit va acabar en córner i la segona, després d'un rebuig, en gol, quan Cristian Lobato centrava la pilota a l'àrea i Willian de Araújo rematava amb el cap per avançar els igualadins. La màquina blava de Dani Andreu va arrencar a tota potència i, al minut deu, un pletòric Sergio Sandoval superava el seu marcador i definia davant del porter balaguerí per fer el segon. El domini va ser absolut, en possessió, duels i també ocasions, i tot i que la primera meitat va acabar amb aquest 2-0, el marcador hauria pogut ser molt més ampli per les nombroses ocasions de l'equip local.

Ja a la segona meitat, l'Igualada va controlar en tot moment el partit i el porter Adrià Rojas pràcticament no va tenir feina. A quinze minuts pel final, Elhadji Balde anotava el tercer en una acció individual on superava la seva marca i definia davant la sortida del porter visitant. A partir d'aquell moment, el Balaguer va abaixar definitivament els braços i els locals van poder fer canvis, donar minuts a jugadors menys habituals i descansar als més utilitzats de cara a l'exigent tram final de temporada.

CF IGUALADA: Rojas, De Araújo, Cuadras, Álvarez (Fernandez 65’) Baldeh (Olmo 77’), Samaniego (Monje 85’), Sandoval, Santana (Borrell 77’), Lobato (Sevilla 85’), Barrios (Rusu 85’) i Carbó.

CF BALAGUER: Batalla, Jadiri, Rosanes (Ber 68’), Angerri, Camara, Graells (Carricondo 77’), Coll, Espinar, Fabregat (Romaní 22’), Cervera (Penella 83’) i Céspedes.

ÀRBITRA: Cecília Laura Muñoz, auxiliada per Alex Lumbreras i Jaume Tutusaus.

GOLS: 1-0 De Araújo min 1, 2-0 Sandoval min 10, 3-0 Baldeh min 76.

