Bàsquet / Lliga Femenina 2
El Manresa CBF tanca amb derrota (52-59) un final de festa i emoció al Congost
El Talenom Boet Mataró va superar un conjunt manresà més pendent dels comiats i la celebració postpartit
Un final festiu i amb les emocions a flor de pell. Així va viure el Manresa CBF l’últim partit del curs, al Nou Congost, davant el Talenom Boet Mataró. El matx va acabar amb derrota per a les bagenques (52-59), en un dia en què el resultat era el menys important.
Després d’una temporada de debut de somni, acabant sisenes classificades de la Lliga Femenina 2, amb un balanç equilibrat de 13 victòries i derrotes, dissabte tocava celebrar-ho i, alhora, acomiadar dues peces de l’equip: l’entrenador, Marc Rovirosa, i la jugadora Maria Sall, que es va retirar com a basquetbolista. A més, els aficionats van poder gaudir d’una botifarrada postpartit.
Pel que fa al desenvolupament del duel, el Manresa CBF va començar imposant-se a les seves adversàries, exhibint un joc vistós i obtenint una renda de quatre punts al final del primer període. Una fita que no va ser fàcil en els instants inicials, dominats per les mataronines.
La igualtat i l’intercanvi de cops va ser una constant fins al 28-26 (min. 17). Llavors, les visitants van firmar un parcial de 0-8 que els va atorgar una renda favorable de sis punts al descans.
A la represa, les bagenques van reequilibrar de nou la balança, i un triple de Queralt Ribera les situava per davant abans d’afrontar l’última batalla del partit. Semblava que les coses anaven en la direcció correcta per a les locals, amb una cistella de Mariona Teixidó (48-45) que feia presagiar que anirien controlant la situació. Res més lluny de la realitat, un parcial de 0-9 va ser l’estacada definitiva per a unes manresanes que van desconnectar en uns últims minuts amb el cap ja pensant en la festa final amb els aficionats.
Fitxa tècnica
MANRESA CBF: Ribera 10, Ortas 3, Almasque 3, Garcia 2, Zafra 2 -cinc inicial- Morros 5, Beltran, Sall 2, Teixidó 7, Martí 8, Gener 10
TALENOM BOET MATARÓ: Fux 10, Gamarra 10, Pérez 2, Vilafranca 12, Magriña 5 -cinc inicial- Vigário 3, Cabotí, Navarro 9, Jiménez 8, Sesma, Iborra
ÀRBITRES: Olmos i Garcia
PARCIALS: 19-15, 28-34, 43-40, 52-59
