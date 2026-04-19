Bàsquet |Tercera FEB, grup C-B i C-A

El Navàs supera el Mollet (86-89) i clou la lliga en tercer lloc

Els bagencs disputaran les fases eliminatòries de la conferència contra l’Hospitalet a domicili el pròxim 9 de maig en un partit a caixa o faixa

El Monbus-CB Igualada clou la temporada, a casa, amb una amarga derrota contra el CB Roser (51-74)

El CB Esparreguera ofereix una pobra imatge a la pista del SESE (76-58)

El jugador del CB Navàs Pol Monés va anotar quinze punts

El jugador del CB Navàs Pol Monés va anotar quinze punts / Arxiu/Oscar Bayona

Pol Vilà

Pol Vilà

Manresa

El CB Navàs Viscola va tancar la fase regular del grup C-B de Tercera FEB en tercera posició després d’aconseguir una treballada i patida victòria al feu del DM Group Mollet (86-89). Els bagencs, per tant, disputaran les fases eliminatòries de la competició davant el Sandá CB L’Hospitalet, tercer classificat del grup C-A.

La formació bagenca es presentarà a aquesta cita en un gran estat de forma. I és que després d’esclafar el Cuarte de Huerva a casa, en aquesta ocasió van guanyar a fora un equip veterà com el Mollet que practica un joc estàtic, antagònic al bàsquet que practica el Navàs.

En aquest context, els d’Isidre Suau van ser capaços d’imposar el seu ritme i liderar el partit, tot i que sense un marge gaire ampli. La igualtat va ser la tònica d’un compromís en què els visitants castigaven amb punts ràpids al contracop i els locals des de la línia del 6,75. D’un final que el Navàs tenia lligat a un minut pel cap baix (78-87), es va passar a un ajustat (86-89), tot i que sense evitar el triomf.

El duel contra L’Hospitalet serà el 9 de maig a domicili. El vencedor es mesurarà contra el perdedor de l’eliminatòria, també a partit únic, entre els dos líders dels grups C-A i C-B.

Fitxa tècnica

DM GROUP MOLLET: Real 9, Soto 5, Auro 12, Valle 11, Rodriguez 11 -cinc inicial- Spahni, Marzo 8, Belver 4, Viñallonga 4, Pagès 17, Reyes 5, Serra

CB NAVÀS VISCOLA: Keita 10, Monés 15, Zhuravlov 7, Juncadella, Montagut 12 -cinc inicial- Fall 13, Albà 15, Bataller 6, Saló 2, Arranz, Planell 9, Cascales

ÀRBITRES: Monclús i Pinotti

PARCIALS: 19-20, 41-42, 60-60, 86-89

L'Esparreguera ofereix una pobra imatge a la pista del SESE

El CB Esparreguera va encaixar una dolorosa derrota en l’última jornada de la lliga a la pista del SESE (76-58). Els del Baix Nord van patir un contundent parcial en el segon període que ja va ser irremeiable donat el desavantatge amb què partien del primer quart. La diferència va escalar per sobre de les dues desenes abans d’afrontar els últims deu minuts. Amb tot decidit, l’últim quart els dos equips van exhibir una pobra actuació, registrant pocs punts i deixant entreveure el poc interès competitiu per la falta d’objectius a les dues bandes. D’aquesta manera, l’Esparreguera ha clos una temporada marcada per la irregularitat en desena posició, amb un balanç de deu victòries i quinze derrotes.

Fitxa tècnica

SESE: Carrión 7, Hereter 10, Jaime 10, Abello 8, Isern 9 -cinc inicial- Puertas 11, Del Rio 2, Galve 5, Iborra 10, Llucià 4, Pocull

TENEA-CB ESPARREGUERA: Barquets 10, Roy 9, Bardés 4, Segarra 8, Esteves-Garcia 11 -cinc inicial- Expósito 2, Almirall, Sellarès 4, Meri 4, Campaña 6, Roig, Romeo

ÀRBITRES: Mpnclús i González

PARCIALS: 25-18, 48-30, 67-46, 76-58

L'Igualada viu un amarg final de temporada

Un indolent Monbus-CB Igualada va caure de pallissa a casa en el partit de comiat del curs davant un CB Roser (51-74) que es jugava mantenir la categoria. El matx va començar marcat per la igualtat i un baix encert de cara a cistella que va durar tota la primera meitat. Els anoiencs manaven en el marcador al descans, però llavors es va notar la diferència en intensitat de dos conjunts en situacions dispars: un Igualada sense res en joc, i un Roser que s’havia de deixar la pell per assegurar la permanència. Els visitants van aprofitar la conjectura per avançar-se i esclafar un conjunt igualadí clarament superat i sense arguments. Al final, la diferència es va enfilar per sobre dels vint punts en un últim duel amarg d’una gran temporada.

Fitxa tècnica

MONBUS-CB IGUALADA: Enrich 7, Sala 7, Benito, Tejero 11, Aliaga 12 -cinc inicial- Bernadí 4, Latorre, Fons 4, Marimon, Marbà, Riera 4, Quintana 2

CB ROSER: Cortegano 3, Santiago 12, Montalvo 5, Quirós 7, Assalit 12 -cinc inicial- Borrero 3, Verano 6, Parisi 13, Díaz, Ninot, Gavaldà 1, Puig 12

ÀRBITRES: Arias i Miguel

PARCIALS: 14-16, 29-26, 39-55, 51-74

