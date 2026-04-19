FINAL DE LA COPA DEL REI A LA CARTUJA
Una Reial heroica amarga l’Atlètic
L’equip donostiarra, que es va avançar als 14 segons, va doblegar el conjunt de Simeone després d’una intensa final decidida en la tanda de penals. El porter Marrero va ser decisiu aturant els llançaments de Sorloth i Julián Álvarez.
Barrenetexea, Lookman, Oyarzabal i Julián van marcar abans de la pròrroga
Marín va certificar el títol basc transformant de forma magistral l’últim penal
Álex Mérida
L’idil·li de la Reial Societat amb l’estadi de La Cartuja sembla no tenir final. L’equip txuri-urdin, cinc anys després de proclamar-se campió de la Copa del Rei a Sevilla contra l’Athletic, va tornar a fer-ho ara contra l’Atlètic de Madrid. Va passar a Sevilla, en un estadi de La Cartuja tenyit de blanc-i-blau des d’una bona estona abans que comencés a rodar la pilota en una tarda de calor primaveral a les portes de la Feria de Abril.
L’onzena final de la Copa del Rei a Sevilla passarà a la història pel fet de ser la primera de les 124 edicions en què hi va haver un gol als 14 segons. Va ser Ander Barrenetxea qui en la primera jugada del partit va fer el 0-1 per als reialistes. Tot just començar l’enfrontament al mig del camp, el conjunt donostiarra va obrir a banda per a Guedes, que va centrar perquè el de Sant Sebastià guanyés de cap la lluita a Ruggeri.
Error de Musso
L’Atlètic, adormit i sense acomodar-se com la majoria del públic, va veure com la intensitat inicial de la Reial li va passar factura. Musso hi hauria pogut fer més. Va mirar de replicar l’empenta inicial el conjunt de Simeone amb un Ademola Lookman especialment connectat en les primeres accions en què se les va tenir amb Aramburu, amb qui va mantenir durant tot el duel una bona lluita. Van dominar la pilota els matalassers contra una Reial que va mirar de sorprendre en transició i acabant des de fora, però el nivell del nigerià seria decisiu en el minut 18. Caleta-Car li va donar prou espai per armar l’esquerra a l’àrea i va batre Marrero amb una rematada rasa creuada. Amb tot de cara, els de Simeone no van aprofitar el vent a favor i van permetre als de Matarazzo anar guanyant metres en un primer temps en què la Reial Societat no va abaixar mai el ritme.
Cada vegada més abocada a l’àrea rival, la Reial va acabar trobant l’1-2 en un error greu de Musso. L’argentí va sortir a aclarir una centrada, però va impactar contra el cap de Guedes després que aquest últim hagués rematat, i Alberola Rojas va decretar els 11 metres. Oyarzabal no va fallar en minut el 45 i els de Matarazzo se’n van anar al vestitor amb un avantatge mínim.
Simeone començaria a fer canvis al cap d’una hora de partit per buscar una reacció amb Nico i Sorloth guanyant espai a l’àrea. Baena i Almada van refrescar un atac que sense Lookman havia perdut verticalitat.
Corria el temps a La Cartuja i el Cholo va decidir esgotar els canvis amb Johnny Cardoso per Nahuel, recol·locant l’incansable Marcos Llorente al lateral dret per guanyar profunditat per fora i obrir espais a la frontal. Cinc minuts després de l’entrada del de Denville l’Atlètic va fer l’empat a dos. Julián Álvarez va rebre d’Almada a la mitja lluna, va retallar amb molta classe Gorrotxategi i va afusellar Marrero. Era el minut 83 i el trofeu, que ja agafava aires reialistes, va tornar a quedar-se sense amo i amb una pròrroga a l’aguait que seria ineludible perquè l’Atlètic no trobava el tercer.
En l’inici dels 30 minuts d’allargament va aparèixer de nou l’equip de Matarazzo amb serioses opcions per fer el 2-3, però entre Llorente, Musso i la defensa atlètica es va mantenir en taules l’electrònic. Va anar perdent futbol el partit amb el cansament, però els de Simeone, en una acció individual de Julián, van vorejar la remuntada. El travesser va negar el gol a l’ariet argentí.
Fita de Matarazzo
Els últims 15 minuts de la pròrroga van transcórrer de manera que la por escènica es va anar apoderant de l’Atlètic i el Reial, condemnats als 11 metres. Sorloth va ser qui va obrir la tanda, però va fallar davant de Marrero; Soler, en canvi, la va clavar davant de Musso. Julián també fallava el segon dels matalassers, aturat de nou pel donostiarra, i l’argentí la va encertar davant Oskarsson.
En l’equador va transformar Nico el primer de l’Atlètic, Sucic va descomptar per a la Reial, Almada de nou per als blanc-i-vermells i Aihen per als reialistes. Baena va poder amb la pressió del cinquè llançador i Pablo Marín també, que va fer de Sevilla un petit Sant Sebastià a La Cartuja.
La Reial va conquerir la quarta Copa del Rei i jugarà la pròxima Europa League, mentre Matarazzo entra en la història com el primer nord-americà que aixeca un trofeu a Espanya.
Atlètic 2 - 2 Reial Societat
ATLÈTIC: Musso; Molina, Pubill, Le Normand, Ruggeri; Giuliano, Koke, Llorente, Lookman; Griezmann, Julián Álvarez. Tècnic: Diego Simeone. Canvis: Nico González per Ruggeri (m. 62); Sorloth per Lookman (m. 62); Almada per Griezmann (m. 70); Baena per Giuliano (m. 70); Cardoso per Molina (m. 78); Lenglet per Llorente (m. 98).
REIAL SOCIETAT: Marrero; Aramburu, Caleta-Car, Jon Martín, Sergio Gómez; Carlos Soler, Turrientes, Barrenetxea, Sucic, Guedes; Oyarzabal. Tècnic: Matarazzo. Canvis: Gorrotxategi per Turrientes (m. 68); Marín per Barrenetxea (m. 68); Aihen per Guedes (m. 78); Oskarsson per Oyarzabal (m. 78); Kubo per Sergio Gómez (m. 87); Elustondo per Aramburu (m. 113).
GOLS: 0-1 (m. 1), Barrenetxea; 1-1 (m. 18), Lookman; 1-2 (m. 45), Oyarzabal, de penal; 2-2 (m. 83), Julián Álvarez.
PENALS: 3-4.
ÀRBITRE: Alberola Rojas.
ESTADI: La Cartuja.
ANY SEU CAMPIÓ SUBCAMPIÓ RESULTAT
2026 Sevilla Reial Societat Atlètic 2-2 (4-3 p.)
2025 Sevilla Barcelona Reial Madrid 3-2
2024 Sevilla Athletic Mallorca 1-1 (4-2 p.)
2023 Sevilla Reial Madrid Osasuna 2-1
2022 Sevilla Betis València 1-1 (5-4 p.)
2021 Sevilla Barcelona Athletic 4-0
2020 Sevilla Reial Societat Athletic 1-0
2019 Sevilla València Barcelona 2-1
2018 Madrid Barcelona Sevilla 5-0
2017 Madrid Barcelona Alabès 3-1
