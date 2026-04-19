Hoquei gel femení
La selecció estatal clou en sisena posició el Mundial d'hoquei gel femení de Puigcerdà
El conjunt espanyol, que incloïa quatre campiones de Lliga i Copa amb el CG Puigcerdà, va signar el descens a la tercera categoria internacional
Regió7
El poliesportiu de Puigcerdà va cloure dissabte una intensa setmana de partits del segon nivell de l’hoquei gel femení internacional. Fins a sis combinats nacionals de les millors nacions del planeta es van citar a la capital de la Cerdanya per disputar fins a cinc partits cadascú. Alguns amb l’objectiu de quedar primer i assegurar-se una plaça al grup A de la Primera Divisió, i altres amb el de pugnar fins al darrer alè per evitar per totes les vies possibles el sisè lloc, que porta implícit un descens de categoria de cara a la temporada vinent.
Una plaça de descens que ha acabat ocupant el combinat estatal, que tot i imposar-se per 0-3 a Letònia en el penúltim partit de la fase de lliga, no van aconseguir rascar un altre punt en el darrer davant Corea del Sud, i han signat el descens de categoria. La selecció letona només va aconseguir un punt més que les espanyoles, en totes dues ocasions amb un triomf en el temps extra, que els va permetre sumar 4 punts que han acabat esdevenint decisius.
També hi va haver emoció a la zona noble de la taula. La Gran Bretanya va vèncer en el duel directe als Països Baixos a la pròrroga, però el conjunt britànic va ensopegar amb Letònia, i també va requerir el temps extra per vèncer les coreanes i va cedir l'ascens a les neerlandeses. El Kazakhstan va acabar en tercera posició, mentre que la selecció de Corea del Sud va ocupar el quart lloc.
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- Cinc detinguts, d’entre 17 i 47 anys, relacionats amb el crim de l'home que va ser trobat mort a casa seva a Balsareny
- Què pots incloure al teu testament vital a Catalunya i per què convé revisar-lo amb els anys
- Paradís de tulipes amb vista al Pedraforca
- El comiat de Sílvia Flotats desborda el tanatori de Mémora
- L’alcaldessa de Callús presentarà denuncia per les destrosses
- Un adolescent de la Catalunya central buida els comptes de la família en webs de pornografia
- Un miler de persones, segons l'organització, ha dormit al campament de la protesta contra ICL