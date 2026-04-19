La Seu d'Urgell conquereix el fortí de Sallent i s'apropa al campionat (2-4)
Els urgellencs remunten el gol inicial de l'equip bagenc i aprofiten l'empat del Juneda davant del Solsona
La Seu d'Urgell va fer gala de la seva condició de líder i va assaltar el complicat camp del Sallent (2-4) en un duel intens on els urgellencs van vèncer per l'efectivitat i un bon tram final de primera meitat. A més, l'equip d'Ivan Vigo es va beneficiar de l'empat del Solsona al camp del segon, el Juneda, i es posa a cinc punts de l'equip de les Garrigues. El Sallent es manté tercer, amb sis punts de marge respecte al primer equip que es queda fora del play-off d'ascens.
Els bagencs van començar forts, aprofitant el factor camp favorable i donant ritme al partit. Als dotze minuts, Alex Arenas es colava entre els dos centrals visitants i rematava la pilota per obrir la llauna pels locals. Això va despertar l'equip de la Seu, que va reaccionar cinc minuts després amb un gol de Tomas Young, que aprofitava una descoordinació de la defensa bagenca per empatar el partit. El duel es va igualar, amb els sallentins gaudint de la possessió i els visitants, endreçats, tenint ocasions, però no va ser fins als instants finals de la primera meitat que es va desequilibrar l'enfrontament. A cinc minuts per la mitja part, Arnau Amills caçava una pilota que s'havia estavellat al travesser i l'enviava al fons de la xarxa per avançar els visitants. I només tres minuts més tard, de nou Young anotava a la sortida d'un córner per fer l'u a tres.
A la segona part, el Sallent va agafar la batuta del partit, buscant recuperar la diferència perduda, però els líders es defensaven bé i evitaven que els locals poguessin gaudir d'ocasions de perill. A l'hora de joc, Anderson Cayola sentenciava l'enfrontament amb un gol de vaselina des d'una gran distància que sorprenia Pérez. Els sallentins no van abaixar els braços i van retallar distàncies, a vint minuts pel final, amb una diana de córner d'Àlex Munera, però els urgellencs van aconseguir mantenir els dos gols d'avantatge i endur-se els tres punts.
CE SALLENT: Perez, Padrós (Enrique 57’), Álvarez (M. Arenas 68’), Chellenyak, Munera, López (Pérez 86’), A. Arenas, Gogishvili (Pérez 57’), Montañá (Moga 76’), Fontán (Sánchez 76’) i Ambròs.
FC LA SEU D’URGELL: Garcia, Guillermo (Martínez 76’), Maranges (Espot 57’), Mairal, Sella, Balletbò (Sánchez 76’), Peiró (Marcos 68’), Cayola, Obiols (Raya 57’), Amills (Rivero 88’) i Young (Casanova 68’).
ÀRBITRE: Said Houms, auxiliat per Marcos Ilyef i Nasroallah Tabiza.
GOLS: 1-0 Arenas min 12, 1-1 Young min 17, 1-2 Amills min 40, 1-3 Young min 43, 1-4 Cayola min 60, 2-4 Munera min 72.
