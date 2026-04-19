Toni Bou tanca amb una nova exhibició la temporada sota sostre

Bou, celebrant haver completat una de les zones de la final / Repsol Honda HRC

Marc Llohis

Manresa

Toni Bou ha rubricat aquest cap de setmana una nova temporada gairebé perfecta a la darrera cita del Campionat del Món d’X-Trial que es va disputar a l’imperial Tarraco Arena de Tarragona. El pilot de Piera va tornar a fer gala del seu talent per superar obstacles amb la moto en un final de festa on arribava com a campió del món, però perseguint la gesta de sumar la victòria número 99 en el Campionat del Món sota sostre.

El seu company a l'equip Repsol Honda, Gabriel Marcelli, va ser segon a la capital del Tarragonès, i com que l’italià Matteo Grattarola va robar el lloc a la final a Jaime Busto, en va tenir prou certificar el subcampionat. El pilot gallec ha estat molt constant durant tot el campionat, i només en la cita disputada a Leeds no ha aconseguit classificar-se entre els tres primers. Busto ha pagat dues males darreres cites, i amb els quarts llocs a Tarragona i Chalon-sur-Saone ha restat pes al fet de ser l’únic pilot amb la capacitat per derrotar al pilot de Piera a l’Illa de la Reunió.

