Anna Torras i Judit Navarro, del CA Igualada Petromiralles, es proclamen campiones de Catalunya de fons en pista
Les atletes anoienques s'imposen en els 10.000 metres, en la categoria absolut ai també en la sub-23
Roger Gómez, de l'Avinent, aconsegueix la medalla de bronze en els 5.000 metres llisos sub-20
Les atletes del CA Igualada Petromiralles Anna Torras i Judit Navarro van aconseguir la victòria en les proves de 10.000 metres, tant absoluta, com sub-23, en el Campionat de Catalunya de fons en pista que es va fer a Calella. En els mateixos campionats hi va haver un bronze per a l'Avinent Manresa, per a Roger Gómez, que va ser tercer en els 5.000 metres llisos sub-20.
En la cursa femenina, Anna Torras va vèncer amb una marca de 34.44.08, un nou rècord d'Igualada, millorant els 36.42.99 que va aconseguir Noemí Moreno a Palafrugell el 2007. En la mateixa cursa va ser segona Judit Navarro, primera atleta sub-23, amb la qual cosa va aconseguir el títol d'aquesta categoria, amb un temps de 35.15.07, marca personal i que també hauria batut el rècord de Moreno. Va completar el podi Mariona Moret, del GEiEG, amb 42.52.36.
Pel que fa als 5.000 sub-20 masculins, Gómez també va fer millor marca personal, amb un temps de 14.52.56, a deu segons dels dos primers classificats, el campió, Adrià Boyano, del Lleida UA (14.42.73) i Albert Alsina, del PCteam (14.42.76). Gómez es va quedar a deu segons, justament, de l'històric rècord de l'entitat que ostenta Albert Casals des del 1989, amb 14.41.66. El seu company Aleix Ferrero va ser vuitè amb 15.46.39 i millor marca personal.
